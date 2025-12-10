Live

Не томограф: Терехов розповів, що купив військовий шпиталь за 15 млн з бюджету

Суспільство 18:31   10.12.2025
Олена Нагорна
Не томограф: Терехов розповів, що купив військовий шпиталь за 15 млн з бюджету

Сучасний ендоскопічний комплекс купив військовий шпиталь за 15 мільйонів гривень. Ці кошти у травні виділили з бюджету Харкова як допомогу медзакладу після того, як у ньому перестав працювати єдиний томограф.

«У травні ми передали військовому шпиталю 15 мільйонів гривень на закупівлю обладнання, і після консультацій медична  команда самостійно обрала саме те, що їй було найбільш потрібно, – сучасний ендоскопічний комплекс», — повідомив мер Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі.

Міський голова розповів, що високоточне обладнання японського виробництва, яке дає можливість діагностувати складні поранення внутрішніх органів, знаходити навіть зовсім дрібні уламки та виконувати малотравматичні оперативні втручання, вже працює.

Фото: Ігор Терехов/телеграм

“Для шпиталю, який щодня рятує поранених бійців, – це критично важливе оновлення. Дякую кожному лікарю і загалом команді шпиталю за їхню щоденну важку працю! Ми зі свого боку продовжуватимемо підтримку й надалі. І в бюджеті наступного року ми вже, як і завжди, передбачили фінансування підтримки військових частин та, зокрема, шпиталю”, – поінформував Терехов.

Нагадаємо, у травні у харківському військовому шпиталі перестав працювати єдиний томограф. На новий апарат збирали 30 мільйонів гривень. У пресслужбі ХОВА заявили, що у зв’язку з виходом з ладу томографа захисники можуть пройти всі необхідні обстеження у міських та обласних медустановах. Пізніше, після суспільного резонансу, МОЗ разом з ХОВА узгодили передачу нового апарату КТ. Про це заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Збір шпиталю на томограф допомогла закрити Харківська міськрада, перерахувавши з бюджету 15 мільйонів гривень. Іншу половину суми чекали від Благодійного фонду Сергія Притули. 28 травня у шпиталі повідомили, що полагодили мобільний томограф і поки що «зможуть протриматися».

Автор: Олена Нагорна
