Не томограф: Терехов розповів, що купив військовий шпиталь за 15 млн з бюджету

Сучасний ендоскопічний комплекс купив військовий шпиталь за 15 мільйонів гривень. Ці кошти у травні виділили з бюджету Харкова як допомогу медзакладу після того, як у ньому перестав працювати єдиний томограф.

«У травні ми передали військовому шпиталю 15 мільйонів гривень на закупівлю обладнання, і після консультацій медична команда самостійно обрала саме те, що їй було найбільш потрібно, – сучасний ендоскопічний комплекс», — повідомив мер Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі.

Міський голова розповів, що високоточне обладнання японського виробництва, яке дає можливість діагностувати складні поранення внутрішніх органів, знаходити навіть зовсім дрібні уламки та виконувати малотравматичні оперативні втручання, вже працює.

“Для шпиталю, який щодня рятує поранених бійців, – це критично важливе оновлення. Дякую кожному лікарю і загалом команді шпиталю за їхню щоденну важку працю! Ми зі свого боку продовжуватимемо підтримку й надалі. І в бюджеті наступного року ми вже, як і завжди, передбачили фінансування підтримки військових частин та, зокрема, шпиталю”, – поінформував Терехов.

Нагадаємо, у травні у харківському військовому шпиталі перестав працювати єдиний томограф. На новий апарат збирали 30 мільйонів гривень. У пресслужбі ХОВА заявили, що у зв’язку з виходом з ладу томографа захисники можуть пройти всі необхідні обстеження у міських та обласних медустановах. Пізніше, після суспільного резонансу, МОЗ разом з ХОВА узгодили передачу нового апарату КТ. Про це заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Збір шпиталю на томограф допомогла закрити Харківська міськрада, перерахувавши з бюджету 15 мільйонів гривень. Іншу половину суми чекали від Благодійного фонду Сергія Притули. 28 травня у шпиталі повідомили, що полагодили мобільний томограф і поки що «зможуть протриматися».