Не томограф: Терехов сообщил, что купил военный госпиталь за 15 млн из бюджета

Современный эндоскопический комплекс купил военный госпиталь за 15 миллионов гривен. Эти средства в мае выделили из бюджета Харькова в качестве помощи медучреждению после того, как в нем перестал работать единственный томограф.

«В мае мы передали военному госпиталю 15 миллионов гривен на закупку оборудования, и после консультаций медицинская команда самостоятельно выбрала именно то, что ей было наиболее необходимо, — современный эндоскопический комплекс», — сообщил мэр Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Городской голова рассказал, что высокоточное оборудование японского производства, которое дает возможность диагностировать сложные ранения внутренних органов, находить даже совсем мелкие осколки и выполнять малотравматичные оперативные вмешательства, уже работает.

«Для госпиталя, который ежедневно спасает раненых бойцов, — это критически важное обновление. Спасибо каждому врачу и всей команде больницы за их ежедневный тяжелый труд! Мы со своей стороны будем продолжать поддержку и в дальнейшем. И в бюджете следующего года мы уже, как всегда, предусмотрели финансирование поддержки воинских частей и, в частности, больницы», — сообщил Терехов.

Напомним, в мае в харьковском военном госпитале перестал работать единственный томограф. На новый аппарат собирали 30 миллионов гривен. В пресс-службе ХОВА заявили, что в связи с выходом из строя томографа защитники могут пройти все необходимые обследования в городских и областных медучреждениях. Позже, после общественного резонанса, Минздрав вместе с ХОВА согласовали передачу нового аппарата КТ. Об этом заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. Сбор госпиталя на томограф помог закрыть Харьковский горсовет, перечислив из бюджета 15 миллионов гривен. Другую половину суммы ожидали от Благотворительного фонда Сергея Притулы. 28 мая в госпитале сообщили, что починили мобильный томограф и пока «смогут продержаться».