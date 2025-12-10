Live

Не томограф: Терехов сообщил, что купил военный госпиталь за 15 млн из бюджета

Общество 18:31   10.12.2025
Елена Нагорная
Не томограф: Терехов сообщил, что купил военный госпиталь за 15 млн из бюджета Фото: Игорь Терехов/Telegram

Современный эндоскопический комплекс купил военный госпиталь за 15 миллионов гривен. Эти средства в мае выделили из бюджета Харькова в качестве помощи медучреждению после того, как в нем перестал работать единственный томограф.

«В мае мы передали военному госпиталю 15 миллионов гривен на закупку оборудования, и после консультаций медицинская команда самостоятельно выбрала именно то, что ей было наиболее необходимо, — современный эндоскопический комплекс», — сообщил мэр Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Городской голова рассказал, что высокоточное оборудование японского производства, которое дает возможность диагностировать сложные ранения внутренних органов, находить даже совсем мелкие осколки и выполнять малотравматичные оперативные вмешательства, уже работает.

Фото: Игорь Терехов/Telegram

«Для госпиталя, который ежедневно спасает раненых бойцов, — это критически важное обновление. Спасибо каждому врачу и всей команде больницы за их ежедневный тяжелый труд! Мы со своей стороны будем продолжать поддержку и в дальнейшем. И в бюджете следующего года мы уже, как всегда, предусмотрели финансирование поддержки воинских частей и, в частности, больницы», — сообщил Терехов.

Напомним, в мае в харьковском военном госпитале перестал работать единственный томограф. На новый аппарат собирали 30 миллионов гривен. В пресс-службе ХОВА заявили, что в связи с выходом из строя томографа защитники могут пройти все необходимые обследования в городских и областных медучреждениях. Позже, после общественного резонанса, Минздрав вместе с ХОВА согласовали передачу нового аппарата КТ. Об этом заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. Сбор госпиталя на томограф помог закрыть Харьковский горсовет, перечислив из бюджета 15 миллионов гривен. Другую половину суммы ожидали от Благотворительного фонда Сергея Притулы. 28 мая в госпитале сообщили, что починили мобильный томограф и пока «смогут продержаться».

Читайте также: Развитие медицины и образования – о чем договорился Терехов с партнерами

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова – главное 10 декабря: обстрелы, выпал снег, концерты в метро
Новости Харькова – главное 10 декабря: обстрелы, выпал снег, концерты в метро
10.12.2025, 17:40
Скоро в Харькове откроют новую локацию – где, рассказал Терехов
Скоро в Харькове откроют новую локацию – где, рассказал Терехов
10.12.2025, 09:31
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в четверг
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в четверг
10.12.2025, 13:11
Борьба или самоубийство? В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
Борьба или самоубийство? В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
10.12.2025, 11:37
Как будут отключать свет в Харьковской области 10 декабря — график
Как будут отключать свет в Харьковской области 10 декабря — график
09.12.2025, 20:42
Не томограф: Терехов сообщил, что купил военный госпиталь за 15 млн из бюджета
Не томограф: Терехов сообщил, что купил военный госпиталь за 15 млн из бюджета
10.12.2025, 18:31

Новости по теме:

28.05.2025
«Сможем продержаться»: в харьковском госпитале починили «полевой» томограф
19.05.2025
Новый томограф получит Харьковский военный госпиталь, пообещал Синегубов
01.04.2025
Военный госпиталь в Харькове после удара: ОВА о последствиях и восстановлении
30.03.2025
«У нас была долгая ночь». Военный госпиталь Харькова снова продолжает лечить
30.03.2025
Что россияне разрушили в военном госпитале Харькова — депутат


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Не томограф: Терехов сообщил, что купил военный госпиталь за 15 млн из бюджета», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 декабря 2025 в 18:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Современный эндоскопический комплекс купил военный госпиталь за 15 миллионов гривен.".