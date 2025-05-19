Новый томограф получит Харьковский военный госпиталь, пообещал Синегубов
Минздрав вместе с ХОВА согласовали передачу нового аппарата КТ, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Передачу этого жизненно необходимого оборудования удалось организовать благодаря слаженной работе ХОВА с Министерством здравоохранения Украины. Большое спасибо Министру Виктору Ляшко, а также начальнику Военно-медицинского клинического центра Северного региона полковнику медицинских сил Эдуарду Хорошуну за тесную коммуникацию и оперативную поддержку в решении этого важного вопроса», — заявил Синегубов.
Напомним, в госпитале в Харькове перестал работать единственный томограф. Об этом 16 мая сообщили в медучреждении. На новый аппарат собирают 30 млн гривен. В пресс-службе ХОВА заявили, что в связи с выходом из строя томографа в Харьковском военном госпитале защитники могут пройти все необходимые обследования в городских и областных медучреждениях.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: военный госпиталь, компьютерный томограф, Олег Синегубов, Харьков, харьковский военный госпиталь, хова;
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2025 в 17:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минздрав вместе с ХОВА согласовали передачу нового аппарата КТ, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".