Live
  • Пн 19.05.2025
  • Харьков  +16°С
  • USD 41.5
  • EUR 46.45

Новый томограф получит Харьковский военный госпиталь, пообещал Синегубов

Общество 17:32   19.05.2025
Оксана Якушко
Новый томограф получит Харьковский военный госпиталь, пообещал Синегубов Фото: Олег Синегубов / Телеграм

Минздрав вместе с ХОВА согласовали передачу нового аппарата КТ, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Передачу этого жизненно необходимого оборудования удалось организовать благодаря слаженной работе ХОВА с Министерством здравоохранения Украины. Большое спасибо Министру Виктору Ляшко, а также начальнику Военно-медицинского клинического центра Северного региона полковнику медицинских сил Эдуарду Хорошуну за тесную коммуникацию и оперативную поддержку в решении этого важного вопроса», — заявил Синегубов.

Напомним, в госпитале в Харькове перестал работать единственный томограф. Об этом 16 мая сообщили в медучреждении. На новый аппарат собирают 30 млн гривен. В пресс-службе ХОВА заявили, что в связи с выходом из строя томографа в Харьковском военном госпитале защитники могут пройти все необходимые обследования в городских и областных медучреждениях.

Читайте также: Подарок Папе Римскому с Харьковщины привез Зеленский

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Подарок Папе Римскому с Харьковщины привез Зеленский
Подарок Папе Римскому с Харьковщины привез Зеленский
19.05.2025, 07:31
Новости Харькова — главное за 19 мая: «прилет» в городе, рекорд тревоги
Новости Харькова — главное за 19 мая: «прилет» в городе, рекорд тревоги
19.05.2025, 16:51
«Прилет» в Харькове: по городу ударил БпЛА «Молния» — Синегубов
«Прилет» в Харькове: по городу ударил БпЛА «Молния» — Синегубов
19.05.2025, 11:32
Вместе – 66 лет: харьковские супруги снова сыграли свадьбу (фото)
Вместе – 66 лет: харьковские супруги снова сыграли свадьбу (фото)
19.05.2025, 16:20
Где у россиян теперь «билет в один конец» на Харьковщине: ситуация на фронте
Где у россиян теперь «билет в один конец» на Харьковщине: ситуация на фронте
19.05.2025, 13:17
Новый томограф получит Харьковский военный госпиталь, пообещал Синегубов
Новый томограф получит Харьковский военный госпиталь, пообещал Синегубов
19.05.2025, 17:32

Новости по теме:

12:15
Военный госпиталь в Харькове после удара: ОВА о последствиях и восстановлении
21:02
«У нас была долгая ночь». Военный госпиталь Харькова снова продолжает лечить
18:58
Что россияне разрушили в военном госпитале Харькова — депутат
07:56
Последствия ударов по Харькову: двое погибших, 30 раненых, военный госпиталь
15:53
3 января в Изюме простятся с бойцом из Харьковской области, умершем в военном госпитале Днепра

Вы читали новость: «Новый томограф получит Харьковский военный госпиталь, пообещал Синегубов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 мая 2025 в 17:32;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минздрав вместе с ХОВА согласовали передачу нового аппарата КТ, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".