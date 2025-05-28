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«Сможем продержаться»: в харьковском госпитале починили «полевой» томограф

Общество 12:11   28.05.2025
Виктория Яковенко
«Сможем продержаться»: в харьковском госпитале починили «полевой» томограф Фото: Харьковский военный госпиталь

В харьковском военном госпитале заработал мобильный компьютерный томограф, который нуждался в замене рентгеновской трубки. В заведении отметили, что аппарат починили.

«Это «полевой» аппарат, передвижной: он разворачивается вблизи зоны боевых действий — для помощи передовым хирургическим группам. Его починили, и это значит, что мы сможем продержаться, пока в госпиталь поступит обещанный Минздравом аппарат и пока мы купим КТ на собранные всей громадой деньги», — отметили в госпитале.

томограф в госпитале в Харпькове
Фото: Харьковский военный госпиталь

Тем временем глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в регионе сейчас КТ-обследование проводят в 18 медицинских заведениях, среди которых областные, городские и многопрофильные больницы в Харькове, Балаклее, Близнюках, Богодухове, Валках, Дергачах, Изюме, Берестине, Краснокутске, Лозовой, Златополе, Мерефе, Чугуеве и Люботине.

Напомним, в Харьковском военном госпитале перестал работать единственный томограф. Об этом 16 мая сообщили в медучреждении. На новый аппарат собирали 30 миллионов гривен. В пресс-службе ХОВА заявили, что в связи с выходом из строя томографа защитники могут пройти все необходимые обследования в городских и областных медучреждениях. Позже, после общественного резонанса, Минздрав вместе с ХОВА согласовали передачу нового аппарата КТ. Об этом заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. Сбор госпиталя на томограф помог закрыть Харьковский горсовет, перечислив из бюджета 15 миллионов гривен. Другую половину суммы ожидали от Благотворительного фонда Сергея Притулы.

Читайте также: Министр здравоохранения Ляшко приезжал в Харьков: Синегубов рассказал, зачем

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 мая 2025 в 12:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском военном госпитале заработал мобильный компьютерный томограф, который нуждался в замене рентгеновской трубки. В заведении отметили, что аппарат починили.".