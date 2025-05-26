Министр здравоохранения Ляшко приезжал в Харьков: Синегубов рассказал, зачем

Министр здравоохранения Виктор Ляшко приезжал в Харьков накануне, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Осмотрели Центр протезирования и реабилитации, — написал Синегубов в Telegram. — Есть четкое видение его развития — это учреждение должно стать мощным центром помощи для тех, кто пострадал от войны. Проинспектировали областные и городские больницы Харькова: онкоцентр, больницы №17, №25, №4. Выявили ряд недостатков — работаем над тем, чтобы каждый пациент имел возможность вовремя получить качественную помощь. Побывали в Университетской клинике, обсудили с руководством медицинского университета перспективы развития».

Начальник ХОВА отметил, что в целом обсуждали модернизацию больниц, обновление оборудования и доступность бесплатных медицинских услуг для людей. Отдельно подняли тему обеспечения пациентов компьютерной томографией в Харьковском военном госпитале.

«Пока новый КТ в пути, прилагаем максимум усилий, чтобы люди вовремя получали необходимую диагностику», — добавил Синегубов.

Напомним, в Харьковском военном госпитале перестал работать единственный томограф. Об этом 16 мая сообщили в медучреждении. На новый аппарат собирали 30 миллионов гривен. В пресс-службе ХОВА заявили, что в связи с выходом из строя томографа защитники могут пройти все необходимые обследования в городских и областных медучреждениях. Позже, после общественного резонанса, Минздрав вместе с ХОВА согласовали передачу нового аппарата КТ. Об этом заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. Сбор госпиталя на томограф помог закрыть Харьковский горсовет, перечислив из бюджета 15 миллионов гривен. Другую половину суммы ожидали от Благотворительного фонда Сергея Притулы.