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В Харькове хотят прерывать трансляцию по телевидению: зачем, объяснили в мэрии

Общество 15:39   26.05.2025
Виктория Яковенко
В Харькове хотят прерывать трансляцию по телевидению: зачем, объяснили в мэрии

Дифференцированную систему тревог, которая начала работать в Харькове в феврале, планируют улучшать. Как именно, рассказал директор департамента по чрезвычайным ситуациям горсовета Богдан Гладких.

«На этот год у нас запланировано прерывание трансляции видео на телевидении. На сегодня у нас реализовано прерывание трансляции радиосигналов, имею в виду, нашей национальной телерадиокомпании», — отметил Гладких в интервью изданию «Думка».

Он объяснил, что трансляцию будут прерывать, как только включится тревога.

«И идет соответствующее текстовое оповещение о такой угрозе. И это также требование законодательства. Поэтому мы продолжаем это совершенствовать, модернизировать. Мы сейчас ведем переговоры активно с нашими рекламными электронными щитами, которые вы на территории города видите. Основная задача — это довести всеми возможными способами о сигнале воздушной тревоги», — подчеркнул Гладких.

Он также добавил, согласно нормативным документам, все объекты с массовым пребыванием людей должны обязательно быть интегрированы в местную автоматизированную систему. По его словам, такие системы уже установлены в торговых центрах и подземных школах, а сейчас их монтируют и на территории крупных предприятий.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 мая 2025 в 15:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дифференцированную систему тревог, которая начала работать в Харькове в феврале, планируют улучшать. Как именно, рассказал Богдан Гладких.".