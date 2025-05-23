Сбор госпиталя на томограф закрыли Харьковский горсовет и фонд Притулы

Харьковский горсовет перечислил 15 млн грн и помог закрыть сбор Харьковского военного госпиталя.

Об этом сообщил начальник госпиталя Эдуард Хорошун, передает Харьковский горсовет.

Из бюджета Харьковской городской территориальной громады медучреждение получило 15 млн грн.

«Спасибо каждому украинцу, кто присоединился к сбору средств. Сейчас мы ожидаем перечисления остальных денег от Благотворительного фонда Сергея Притулы, чтобы приобрести необходимое оборудование», — отметил Эдуард Хорошун.

Мэр Харькова Игорь Терехов поблагодарил всех горожан, которые работают и наполняют бюджет территориальной громады.

«Благодаря нашим гражданам нам удалось перечислить средства военному госпиталю, который нуждался в новом оборудовании. Это поможет сохранить жизнь наших ребят, которые защищают украинскую землю», — подчеркнул мэр.

Напомним, в госпитале в Харькове перестал работать единственный томограф. Об этом 16 мая сообщили в медучреждении. На новый аппарат собирают 30 млн гривен. В пресс-службе ХОВА заявили, что в связи с выходом из строя томографа в Харьковском военном госпитале защитники могут пройти все необходимые обследования в городских и областных медучреждениях. Позже, после общественного резонанса и сбора средств, Минздрав вместе с ХОВА согласовали передачу нового аппарата КТ, заявил начальник ХОВА Олег Синегубов.