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Подарок Папе Римскому с Харьковщины привез Зеленский

Мир 07:31   19.05.2025
Оксана Горун
Подарок Папе Римскому с Харьковщины привез Зеленский Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский во время аудиенции у нового Папы Римского Льва XIV вручил ему подарок — икону, написанную на фрагменте ящика из-под снарядов с территории Изюмского района.

Подробности сообщил сам президент.

«Для многих народов образ матери с ребенком – это символ жизни, которая должна быть защищена. Сегодня мы передали Папе Римскому Льву XIV особую икону – «Божья Матерь с младенцем», написанную на фрагменте ящика из-под тяжелых артиллерийских вооружений, привезенного из-под Изюма», — написал Зеленский в Telegram.

Он отметил, что эта икона — напоминание об украинских детях, которые пострадали от войны и были похищены и депортированы россиянами.

«Мы молимся о жизни всех наших депортированных детей и надеемся на поддержку Ватикана в этом вопросе, чтобы все – и дети, и украинские пленные – вернулись домой», — дополнил президент Украины.

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Напомним, вчера, 18 мая, в Ватикане прошла инаугурационная месса Папы Льва XIV по случаю начала его понтификата. Президент Владимир Зеленский и его жена Елена присутствовали на мероприятии и были в числе первых, с кем встретился Папа Римский в этот день. Сообщая о встрече, президент подчеркнул: «Для миллионов людей в мире понтифик является символом надежды на мир. И авторитет и голос Святого Престола могут сыграть немаловажную роль в завершении этой войны».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 мая 2025 в 07:31;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский во время аудиенции у нового Папы Римского Льва XIV вручил ему подарок, икону, написанную на фрагменте ящика из-под снарядов из Изюмского района".