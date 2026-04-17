Гранату достали из ноги. Хирурги оперировали с саперами в Харьковской области

В стабпункте на Купянском направлении провели уникальную операцию – хирурги смогли убрать из ноги военного противотанковую гранату, сообщает Второй медицинский батальон.

В один из стабпунктов на Купянском направлении эвак-группа привезла бойца с ранением ноги. Он был в сознании. Когда медики Второго медицинского батальона осмотрели пациента, стало ясно, что нужно срочно вызвать саперов.

Сначала медикам показалось, что у бойца – открытый перелом, торчащая кость из ноги.

«Мы – туда, а это – боевая часть, противотанковая граната. Патрон был под кожей, под мышцами – его размер был от ягодицы и до правого колена. Вес – около 2 кг. Мы сразу вызвали саперов. Надели бронежилеты и шлемы. И начали работать. В присутствии саперов мы этот снаряд достали — произвели полноценный разрез и сразу передали его в руки сапера. Они забрали его, и потом мы уже забрали пациента в операционную», – рассказали медики.

Все происходило не в операционной, потому что там шла еще одна операция. Также медики не хотели подвергать опасности коллег: других врачей, медсестер.

Поэтому пациента, а еще некоторое оборудование, перенесли прямо в коридор, подальше от основной операционной, и оперировали там.

Самое интересное, что бойца во время эвакуации в стабпункт трясло в машине – и никто из экипажа машины даже не догадывался, что у раненого есть снаряд в ноге.

«Когда мы уже шли на эту операцию, знаете, как у самураев есть принцип, когда ты идешь в бой, ты уже умираешь до него. Так что у нас не было времени на то, чтобы бояться или сомневаться, там просто нужно было быстро работать», – рассказывает ординатор хирургического отделения 2 отдельного медицинского батальона Максим Лищенко.

Раненому Мигелю – 31 год, он доброволец из Колумбии.

«Я ехал со своим напарником к позиции на квадроцикле, вдруг мина…Так случилось, что колесо, на которое приходился весь мой вес, как раз и взорвалось — и меня просто подбросило в воздух. Я даже начал гореть: весь верх, мой жилет – все это загорелось. Я сумел упасть на землю и потушить пламя руками. Слава Богу… Спасибо моему Господу, я жив», — рассказывает Мигель на больничной койке после первой операции в харьковском госпитале.

«Когда мальчика привезли к нам, он был в тяжелом состоянии, но в стабильном. У него была и массивная кровопотеря, у него были электролитные нарушения, а также белковые нарушения. Мы все это откорректировали перед операцией, выровняли все эти показатели, чтобы операция прошла безопасно для него. Как человек с опытом, я видела многое, но такого не видела. Мне когда-то пришлось в Донецкой области работать в команде с саперами, и это такое грандиозное действо. Считаю, что наши коллеги на стабпункте, которые оказали помощь этому пациенту – герои, и мы уже в Харькове в плановом порядке добавили просто свое лечение», — говорит Ирина Ляшенко, начальник отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии харьковской больницы.

Мигелю в Харькове уже сделали две операции. Хирурги говорят, что все функции ноги сохранены, и надеются, что мужчина будет ходить и даже будет бегать, как раньше.

«У пациента перелом верхней трети бедренной кости, массивный дефект мышц латеральной поверхности бедра. Мы пересмотрели все мышцы – мышцы жизнеспособны, сокращаются при механическом раздражении. В настоящее время угрозы в плане повреждения сосудов у него нет. Я думаю, что все будет нормально у него, но надо будет залечить эту рану», – комментирует во время второй уже для Мигеля операции Илья Труфанов, травматолог, ординатор передового хирургического отделения харьковского военного госпиталя.