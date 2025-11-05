Live
Развитие медицины и образования – о чем договорился Терехов с партнерами

Мир 11:30   05.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Развитие медицины и образования – о чем договорился Терехов с партнерами

Мэр Игорь Терехов встретился в Барселоне с представителями Женералитата Каталонии и Религиозного фонда «Санта-Клара». 

«Во встрече приняли участие директор Департамента здравоохранения Женералитата Каталонии, доктор Хосе Антонио Пуханте, член Папской комиссии по опеке над несовершеннолетними Хуан Карлос Крус, а также директор Фонда монастыря Святой Клары, сестра Люсия Карам, известная своей системной гуманитарной помощью Украине», – пишут в пресс-службе мэрии.

Городской голова Игорь Терехов отметил, что на данный момент крайне важны проекты, которые связаны с детьми и их образованием.

«Дети — это то, ради чего мы живем. Враг унес жизни 43 наших детей. Еще более 500 детей получили ранения в результате российских обстрелов. В городе сейчас находятся 208 тысяч внутренне перемещенных лиц, из них 26 тысяч — опять же, дети. Мы уже построили семь подземных школ и переоборудовали шесть станций метро, чтобы дети могли учиться в безопасности. Но остро не хватает детских садов — это наш приоритет», – акцентировал Терехов.

Еще одна отрасль, которую нужно развивать в городе, – реабилитационная медицина, отметил мэр. Также он считает, что городу необходима помощь в восстановлении медицинского оборудования.

«Мы видим, что Харьков живет рядом с фронтом, и понимаем, насколько тяжело вашим врачам и громадам. Мы готовы начать конкретное сотрудничество в двух направлениях — здравоохранение и помощь детям. Уже сейчас можем начать такую помощь с конкретного медицинского оборудования, реанимационных машин и организации лечения украинцев в клиниках Барселоны», – сказал доктор Хосе Антонио Пуханте.

А вот член Папской комиссии по опеке над несовершеннолетними Хуан Карлос Крус отметил: помощь от Каталонии для Харькова – символ единства Европы.

«Каталония всегда стоит на стороне тех, кто борется за жизнь, свободу и достоинство. Мы хотим, чтобы у детей Харькова было будущее — без страха, с образованием, с возможностью жить и развиваться. Это наша общая миссия», – добавил он.

Около 450 тыс. грн получит бюджет Харькова после суда над арендаторами

Автор: Николь Костенко-Лагутина
