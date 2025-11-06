Мэр Харькова встретился с партнером по стратегии «умного города» в Барселоне

В Барселоне мэр Харькова Игорь Терехов встретился с представителями международной компании «Deloitte» — партнером по разработке стратегии «умного города».

Об этом сообщает Харьковский горсовет.

Во встрече приняли участие руководитель направления «Умные города и трансформация городского пространства», руководитель государственного сектора «Deloitte» в Центральной Европе Мигель Эйраш Антунес и руководитель программы «Будущее Украины» компании «Deloitte» в Центральной Европе Томаш Охримович и члены команды «Kharkiv IT Cluster».

Стороны обсудили основные направления пятилетней стратегии «умного города» для Харькова, которую «Deloitte» разрабатывает на безвозмездной основе. Среди приоритетов — энергетическая независимость, безопасность и создание цифровых двойников городской инфраструктуры («Digital Twins»), что позволит повысить эффективность управления городом и привлечения международного финансирования.

«Я хочу поблагодарить за работу, которая была проделана. Для нас она действительно очень важна. Мы стремимся, чтобы эта стратегия не осталась на бумаге, а была воплощена в жизнь. Это не только вопрос комфорта и безопасности – это основа доверия к будущему. Нам нужно, чтобы в развитие Харькова верили люди, инвесторы и международные партнеры», — подчеркнул Игорь Терехов.

Представители «Deloitte» подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству и отметили, что Харьков стал первым украинским городом, для которого создается комплексная стратегия «умного города» с учетом условий войны и будущего восстановления.

В ходе обсуждения также шла речь о привлечении Харькова к международным программам Европейской комиссии по цифровой реконструкции городов и использованию искусственного интеллекта для управления критической инфраструктурой.