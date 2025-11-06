Live
Мер Харкова зустрівся з партнером зі стратегії «розумного міста» у Барселоні

Суспільство 18:57   06.11.2025
Оксана Якушко
У Барселоні мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з представниками міжнародної компанії «Deloitte» – партнером із розробки стратегії «розумного міста».

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Участь у зустрічі взяли керівник напряму «Розумні міста та трансформація міського простору», керівник державного сектору «Deloitte» у Центральній Європі Мігель Ейраш Антунес та керівник програми «Майбутнє України» компанії «Deloitte» у Центральній Європі Томаш Охримович, а також члени команди «Kharkiv ІТ Cluster».

Сторони обговорили основні напрями реалізації п’ятирічної стратегії «розумного міста» для Харкова, яку «Deloitte» розробляє на безоплатній основі. Серед пріоритетів – енергетична незалежність, безпека та створення цифрових двійників міської інфраструктури («Digital Twins»), що дозволить підвищити ефективність управління містом і залучення міжнародного фінансування.

«Я хочу подякувати за роботу, яка була зроблена. Для нас вона справді дуже важлива. Ми прагнемо, щоб ця стратегія не залишилася на папері, а була втілена в життя. Це не лише питання комфорту і безпеки – це основа довіри до майбутнього. Нам потрібно, щоб у розвиток Харкова вірили люди, інвестори і міжнародні партнери», – наголосив Ігор Терехов.

Представники «Deloitte» підтвердили готовність до подальшої співпраці й зазначили, що Харків став першим українським містом, для якого створюється комплексна стратегія «розумного міста» з урахуванням умов війни та майбутнього відновлення.

Під час обговорення також йшлося про залучення Харкова до міжнародних програм Європейської комісії з цифрової реконструкції міст і використання штучного інтелекту для управління критичною інфраструктурою.

Автор: Оксана Якушко
