Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою від 17 до 55 тисяч гривень

Станом на 6 листопада в Харківській області актуальні 2984 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія начальника фінансового відділу із зарплатою 55 тисяч гривень. Сапер матиме 50 тисяч, а головний бухгалтер – 38600.

Механік з ремонту транспорту зароблятиме 30 тисяч, інженер з нормування трудових процесів – 28 тисяч, судовий експерт – 25 тисяч, юрист – 24950, фахівець з публічних закупівель – 23700, апаратник оброблення зерна – 20 тисяч, а практичний психолог – 17 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

