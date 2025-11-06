Live
Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою від 17 до 55 тисяч гривень

Суспільство 16:14   06.11.2025
Вікторія Яковенко
Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою від 17 до 55 тисяч гривень Фото: ХОВА

Станом на 6 листопада в Харківській області актуальні 2984 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія начальника фінансового відділу із зарплатою 55 тисяч гривень. Сапер матиме 50 тисяч, а головний бухгалтер – 38600.

Механік з ремонту транспорту зароблятиме 30 тисяч, інженер з нормування трудових процесів – 28 тисяч, судовий експерт – 25 тисяч, юрист – 24950, фахівець з публічних закупівель – 23700, апаратник оброблення зерна – 20 тисяч, а практичний психолог – 17 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю МГ «Об’єктив» експертка з працевлаштування Тетяна Пашкіна розповіла: в яких галузях критично не вистачає робочих рук, як вплинув на ринок праці дозвіл на виїзд за кордон хлопців від 18 років до 22, чи можна «вилікувати» снобізм роботодавців щодо кандидатів 50+.

Автор: Вікторія Яковенко
