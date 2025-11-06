Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 17 до 55 тысяч гривен

По состоянию на 6 ноября в Харьковской области актуальны 2984 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия начальника финансового отдела с зарплатой в 55 тысяч гривен. У сапера будет 50 тысяч, а у главного бухгалтера – 38600.

Механик по ремонту транспорта будет зарабатывать 30 тысяч, инженер по нормированию трудовых процессов – 28 тысяч, судебный эксперт – 25 тысяч, юрист – 24950, специалист по публичным закупкам – 23700, аппаратчик обработки зерна – 20 тысяч, а практический психолог – 17 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

Напомним, ранее в интервью МГ «Объектив» эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина рассказала: в каких отраслях критически не хватает рабочих рук, как повлияло на рынок труда разрешение на выезд за границу ребят от 18 лет до 22, можно ли «вылечить» снобизм работодателей касательно кандидатов 50+.