Стрелял в ветерана ВСУ в Харькове: суд вынес приговор мужчине, он раскаялся
Приговор получил 44-летний мужчина. Его признали виновным в нападении на 22-летнего ветерана ВСУ с протезом в Харькове вечером 3 августа.
В Харьковской областной прокуратуре напомнили, что нападение произошло возле дома на улице 92-й Бригады.
«Во время спора мужчина достал пистолет, снаряженный резиновыми пулями, и выстрелил в своего оппонента. Когда потерпевший упал, нападавший стал бить его руками и ногами, пытался придушить. Жертвой нападения стал 22-летний военнослужащий, который во время боевых действий потерял ногу и пользуется протезом», — рассказали правоохранители.
В тот день фигуранта задержали. В прокуратуре отметили, что в суде он искренне раскаялся и попросил прощения у ветерана ВСУ. Потерпевший по собственному желанию отказался от подачи гражданского иска, сообщив, что материальный и моральный ущерб ему возмещен.
«Суд принял во внимание указанные обстоятельства и признал их смягчающими наказание. Обстоятельства, отягчающие наказание, в ходе досудебного расследования не установлены», — добавили в прокуратуре.
Мужчине назначили 4 года и 6 месяцев лишения свободы.
Напомним, ранее начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь сообщал, что 44-летний мужчина, напавший на ветерана ВСУ, был нарушителем мобилизационного законодательства и носил травматическое оружие незаконно.
