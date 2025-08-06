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Токарь: мужчина, стрелявший в ветерана ВСУ в Харькове, — «активный уклонист»

Происшествия 20:34   06.08.2025
Елена Нагорная
Токарь: мужчина, стрелявший в ветерана ВСУ в Харькове, — «активный уклонист»

43-летний мужчина, подозреваемый в нападении на 22-летнего ветерана ВСУ с протезом в Харькове вечером 3 августа, был нарушителем мобилизационного законодательства и носил травматическое оружие незаконно, рассказал в эфире «Суспільного» начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь.

Он напомнил, что подозреваемому 5 августа суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внести залог.

«Достаточно объективное решение судьи. Мы выясняли личность стрелка. Он с июня-месяца является активным уклонистом и нарушителем мобилизационного законодательства. Получил травматическое оружие на законных основаниях в 2018 году. В 2021-м, когда необходимо было продлить срок разрешения на ношение и хранение травматического оружия, он сознательно заявил о его утере. Таким образом у него отпала необходимость продлевать разрешение. Но в момент, когда полицейские начали проверять законность получения и ношения этого оружия, наш стрелок предъявил бумажное разрешение на ношение оружия, где, вероятно, самостоятельно исправил дату действия разрешения, что свидетельствует о том, что он сознательно подделал документ. И следователи сейчас ставят вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 358 УКУ — это подделка документа и использование поддельного документа», — рассказал начальник полиции Харьковщины.

Видео «Суспільного»

Он отметил, что правоохранители опросили участников и свидетелей происшествия.

«Конечно, показания несколько противоречивы, потому что есть сторона нашего стрелка, есть его жена, которая была рядом с ним в момент происшествия. Соответственно, их показания несколько отличаются от тех, которые дает другая сторона. Сейчас следователю нужно будет оценить в совокупности эти показания, которые были даны во время досудебного расследования, и под процессуальным руководством прокуратуры окончательно определиться с правовой квалификацией его действий», — добавил Токарь.

Напомним, 3 августа в ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что задержали 43-летнего мужчину, который вероятно стрелял из травматического оружия в ветерана ВСУ. Правоохранители установили, что в ходе ссоры возле многоквартирного дома по улице 92-й Бригады в Индустриальном районе Харькова фигурант достал травматический пистолет и выстрелил в упор в оппонента, после чего избил его. 22-летний пострадавший – ветеран ВСУ, потерявший ногу при выполнении боевого задания на войне. Парня госпитализировали. Стрелку сообщили о подозрении по факту хулиганства, совершенного с применением специально приспособленного или заранее заготовленного предмета для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УКУ). Ему грозит до семи лет тюрьмы.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 августа 2025 в 20:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "43-летний мужчина, подозреваемый в нападении на 22-летнего ветерана ВСУ в Харькове, был нарушителем мобилизационного законодательства и носил травматическое оружие незаконно.".