Токар: чоловік, який стріляв у ветерана ЗСУ в Харкові, – «активний ухилянт»

43-річний чоловік, підозрюваний у нападі на 22-річного ветерана ЗСУ з протезом у Харкові ввечері 3 серпня, був порушником мобілізаційного законодавства та носив травматичну зброю незаконно, розповів в етері «Суспільного» начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Петро Токар.

Він нагадав, що підозрюваному 5 серпня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внести заставу.

“Досить об’єктивне рішення судді. Ми з’ясовували особу стрілка. І хочу сказати, що він з червня-місяця є активним ухилянтом та порушником мобілізаційного законодавства. Отримав травматичну зброю на законних підставах у 2018 році. У 2021-му, коли необхідно було продовжити термін дозволу на носіння та зберігання травматичної зброї, він свідомо заявив про її втрату. Таким чином в нього відпала необхідність продовжити дозвіл. Але на момент, коли поліцейські почали перевіряти законність отримання і носіння цієї зброї, наш стрілець пред’явив паперовий дозвіл на носіння зброї, де ймовірніше самотужки виправив дату дії дозволу, що свідчить про те, що він підробив свідомо документ. І слідчі зараз ставлять питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 358 ККУ – це підроблення документа та використання підробленого документа“, – розповів начальник поліції Харківщини.

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Він зазначив, що правоохоронці вже опитали учасників та свідків події.

«Звичайно, що свідчення дещо суперечливі, тому що є сторона нашого стрільця, є його дружина, яка була поряд з ним в момент події. Відповідно, що їхні покази дещо відрізняються від тих, які дає інша сторона. Зараз слідчому треба буде оцінити в сукупності ці свідчення, які надали під час досудового розслідування, і під процесуальним керівництвом прокуратури визначитись остаточно з правовою кваліфікацією його дій», — додав Токар.

Нагадаємо, 3 серпня в ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що затримали 43-річного чоловіка, який, ймовірно, стріляв з травматичної зброї у ветерана ЗСУ. Правоохоронці встановили, що в ході сварки біля багатоквартирного будинку по вулиці 92-ї Бригади в Індустріальному районі Харкова фігурант дістав травматичний пістолет і вистрілив в опонента, після чого побив його. 22-річний постраждалий – ветеран ЗСУ, який втратив ногу під час виконання бойового завдання на війні. Хлопця ушпиталили. Стрілку повідомили про підозру за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого предмета для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 ККУ). Йому загрожує до семи років тюрми.

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