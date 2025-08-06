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З початку серпня зафіксували понад сотню обстрілів Харківщини

Події 19:53   06.08.2025
Олена Нагорна
З початку серпня зафіксували понад сотню обстрілів Харківщини Скриншот

З початку серпня вже зафіксували 101 обстріл Харківської області, з них 65 було завдано безпілотниками різних типів та модифікацій, розповів в етері «Суспільного» начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Петро Токар.

Двічі військові РФ застосували керовані авіабомби і стільки ж – РСЗВ, повідомив Токар.

«Харків на сьогодні і далі перебуває в напруженому стані. Ворог продовжує обстрілювати з різних видів озброєння як прифронтові райони, так і обласний центр. Тільки минулої доби п’ять разів було піддано ударам Богодухівський, Ізюмський, Куп’янський, Харківський та Чугуївський райони. Це, звичайно, наближені села до Куп’янська та Вовчанська, околиці Борової і північніші території Харківського та Богодухівського районів. Також і обласний центр вчора був двічі підданий ворожим ударам. Було влучання по автозаправній станції, також було влучання по багатоквартирному будинку. Але, на щастя, саме що стосується обласного центру, минулося без жертв», — розповів він.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «З початку серпня зафіксували понад сотню обстрілів Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2025 в 19:53;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку серпня вже зафіксували 101 обстріл Харківської області, з них 65 було завдано безпілотниками різних типів та модифікацій.".