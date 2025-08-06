З початку серпня зафіксували понад сотню обстрілів Харківщини

З початку серпня вже зафіксували 101 обстріл Харківської області, з них 65 було завдано безпілотниками різних типів та модифікацій, розповів в етері «Суспільного» начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Петро Токар.

Двічі військові РФ застосували керовані авіабомби і стільки ж – РСЗВ, повідомив Токар.

«Харків на сьогодні і далі перебуває в напруженому стані. Ворог продовжує обстрілювати з різних видів озброєння як прифронтові райони, так і обласний центр. Тільки минулої доби п’ять разів було піддано ударам Богодухівський, Ізюмський, Куп’янський, Харківський та Чугуївський райони. Це, звичайно, наближені села до Куп’янська та Вовчанська, околиці Борової і північніші території Харківського та Богодухівського районів. Також і обласний центр вчора був двічі підданий ворожим ударам. Було влучання по автозаправній станції, також було влучання по багатоквартирному будинку. Але, на щастя, саме що стосується обласного центру, минулося без жертв», — розповів він.