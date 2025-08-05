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БпЛА «Молния» вдарив по АЗС у Харкові, постраждала жінка – Терехов

Події 22:13   05.08.2025
Олена Нагорна
БпЛА «Молния» вдарив по АЗС у Харкові, постраждала жінка – Терехов

БпЛА «Молния» завдав удару по Київському району Харкова.

Доповнено о 22:13. Влучання БпЛА зафіксували о 21:35.

Доповнено о 22:03. Внаслідок влучання БпЛА в АЗС у Київському районі постраждала 20-річна жінка, її ушпиталили.

21:49. Повітряна тривога у зв’язку із загрозою БпЛА “Молния” була оголошена в Харкові о 21:22. За кілька хвилин містяни чули вибух.

«Удар по АЗС. Є попередня інформація про постраждалих. Зʼясовуємо деталі», – написав міський голова Ігор Терехов.

Незабаром він уточнив, що відомо про одну постраждалу жінку.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «БпЛА «Молния» вдарив по АЗС у Харкові, постраждала жінка – Терехов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2025 в 22:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "БпЛА «Молния» завдав удару по Київському району Харкова, повідомляє мер Ігор Терехов.".