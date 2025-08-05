БпЛА «Молния» вдарив по АЗС у Харкові, постраждала жінка – Терехов
БпЛА «Молния» завдав удару по Київському району Харкова.
Доповнено о 22:13. Влучання БпЛА зафіксували о 21:35.
Доповнено о 22:03. Внаслідок влучання БпЛА в АЗС у Київському районі постраждала 20-річна жінка, її ушпиталили.
21:49. Повітряна тривога у зв’язку із загрозою БпЛА “Молния” була оголошена в Харкові о 21:22. За кілька хвилин містяни чули вибух.
«Удар по АЗС. Є попередня інформація про постраждалих. Зʼясовуємо деталі», – написав міський голова Ігор Терехов.
Незабаром він уточнив, що відомо про одну постраждалу жінку.
Читайте також: Заяви росіян про захоплення «Гоптівки» на Харківщині прокоментували в ДПСУ 📹
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, АЗС, атака БпЛА, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «БпЛА «Молния» вдарив по АЗС у Харкові, постраждала жінка – Терехов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2025 в 22:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "БпЛА «Молния» завдав удару по Київському району Харкова, повідомляє мер Ігор Терехов.".