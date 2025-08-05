Заяви росіян про захоплення «Гоптівки» на Харківщині прокоментували в ДПСУ 📹

У Харківській області найбільш активні спроби ЗС РФ просунутися прикордонники фіксують на Вовчанському напрямку та поблизу села Строївка Куп’янського району, розповів в етері нацмарафону речник ДПСУ Андрій Демченко, коментуючи нещодавню спростовану заяву росіян про захоплення КПП «Гоптівка».

Демченко констатував, що прикордонники бачать наміри супротивника розширити зону боїв, і це стосується Харківської, Сумської та Чернігівської областей.

“Десь ворог більш активний, або ж намагається здійснити якісь дії, а потім видавати, до прикладу, за якусь перемогу, хоча це не так. Якщо говорити про Харківщину і виконання завдань військовослужбовцями ДПСУ, то найбільш активно бачимо спроби ворога просунутися, це, звісно, Вовчанський напрямок, а також напрямок населеного пункту Строївка… Там також противник, бачимо, з певними намірами намагається здійснити штурми наших позицій, у тому числі з території Росії. Вовчанський напрямок також за останній час досить активний, коли ворог здійснює свої штурмові дії”, – відзначив Демченко.

“Будь-то напрямок Вовчанська, будь-то напрямок пункту пропуску “Гоптівка”, це, звісно, ті дії, які ворог може вчиняти й надалі, але не досягши якоїсь цілі, включати свою інформаційну пропагандистську машину, щоб показувати якусь перемогу, якої немає”, – сказав речник.

Броньовану техніку для прориву кордону росіяни не використовують, додав він.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, про захоплення КПП “Гоптівка” на Харківщині заявили російські блогери. Американський Інститут вивчення війни (ISW) 4 серпня прокоментував, що не знайшов цьому підтвердження. Голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив: росіяни справді штурмували КПП «Гоптівка», але отримали відсіч. Воїни 58-ї бригади ЗСУ ліквідували понад десяток загарбників, решта відступила. «Гоптівка» залишається під контролем СОУ.