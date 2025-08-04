Чи варто панікувати через спробу РФ штурмувати «Гоптівку» – Задоренко

Ворог не припиняє спроб прорвати держкордон малими групами на Харківщині, розповів в етері «Суспільне. Студія» начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Однак, заспокоює він, ЗСУ надійно тримають захист і знищують окупантів не підступах.

«Просто, що сьогодні пропаганда російських ЗМІ почала поширювати інформацію стосовно того, що під контроль окупаційних військ перейшов пункт перетину «Гоптівка». І це викликало серед людей непорозуміння і невелику паніку. Ми, як завжди, зв’язуємося з нашими військовими, які тримають саме цей напрямок. За інформацією військових, дійсно, була спроба штурму пункту перетину. Ворог штурмує невеликими групами на легкій техніці. В результаті цього штурму більше десяти окупантів було знищено. Інші – відійшли на територію РФ. Наші захисники мужньо втримали кордон, знищили ворога. І приводу для паніки сьогодні в людей не повинно бути», – підкреслив Задоренко.

Він уточнив, що росіяни майже щотижня штурмують у цьому районі.

«І це не тільки пункт перетину «Гоптівка», а це і між Липцями і Дергачівською громадою, і Журавлівка, і Малі/Великі Проходи, там де ворог невеликими групами кожного тижня пробує прощупати оборону. І всі ці потуги ворога знищуються нашими ЗСУ. Але російські пропагандистські канали цю інформацію не висвітлюють. Якби не роспропаганда, яка інформує населення про те, що перейшло частина української території під контроль Росії, можливо у людей не викликало б це ніякого обурення», – вкотре заявив Задоренко.

За його даними, через постійні атаки у більшості прикордонних населених пунктів відсутнє електро- і газопостачання. У селі Токарівка, що найближче до КПП «Гоптівка», залишаються 18 жителів. Загалом у прикордонні проживає близько 750 людей. Задоренко вкотре закликав їх евакуюватися.

«Обстріли прикордонних населених пунктів відбуваються практично щодня. Ворог застосовує реактивну та ствольну артилерію, танки, БпЛА різних видів (FPV-дрони, «Молнии», «шахеди»), керовані авіабомби тощо», – підсумував голова Дергачівської МВА.

Нагадаємо, 4 серпня в Інституті вивчення війни повідомили, що російські джерела заявляють про захоплення КПП “Гоптівка” на півночі Харківської області. Проте аналітики не змогли знайти цьому підтвердження. На інформацію відреагував начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Він підтвердив, що росіяни дійсно штурмували «Гоптівку» на півночі Харківщини. Однак, бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади ліквідували понад 10 окупантів, а десятки інших втекли назад до РФ. Він наголосив, що наразі «Гоптівка» знаходиться під повним контролем Сил оборони України.