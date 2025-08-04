Стоит ли паниковать из-за попытки РФ штурмовать «Гоптовку» — Задоренко

Враг не прекращает попыток прорвать госграницу малыми группами на Харьковщине, рассказал в эфире «Суспільне. Студія» начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Однако, успокаивает он, ВСУ надежно держат защиту и уничтожают оккупантов на подступах.

«Просто, что сегодня пропаганда российских СМИ начала распространять информацию о том, что под контроль оккупационных войск перешел пункт пересечения «Гоптовка». И это вызывало среди людей непонимание и небольшую панику. Мы, как всегда, связываемся с нашими военными, которые держат именно это направление. По информации военных, действительно была предпринята попытка штурма пункта пересечения. Враг штурмует небольшими группами на легкой технике. В результате этого штурма более десяти оккупантов были уничтожены. Другие – отошли на территорию РФ. Наши защитники мужественно удержали границу, уничтожили врага. И повода для паники сегодня у людей не должно быть», — подчеркнул Задоренко.

Он уточнил, что россияне почти еженедельно штурмуют в этом районе.

«И это не только пункт пересечения «Гоптовка», а это и между Липцами и Дергачевской громадой, и Журавловка, и Малые/Великие Проходы, где враг небольшими группами каждую неделю пробует прощупать оборону. И все эти потуги врага уничтожаются нашими ВСУ. Но российские пропагандистские каналы эту информацию не освещают. Если бы не роспропаганда, информирующая население о том, что перешла часть украинской территории под контроль России, возможно, у людей не вызвало бы это никакого возмущения», — заявил Задоренко.

По его данным, из-за постоянных атак в большинстве приграничных населенных пунктов отсутствует электро- и газоснабжение. В селе Токаревка, что ближе к КПП «Гоптовка», остаются 18 жителей. В общем в приграничных районах проживает около 750 человек. Задоренко в который раз призвал их эвакуироваться.

«Обстрелы приграничных населенных пунктов проходят практически каждый день. Враг применяет реактивную и ствольную артиллерию, танки, БпЛА разных видов (FPV-дроны, «Молнии», «Шахеды»), управляемые авиабомбы и т.д.», — подытожил глава Дергачевской ГВА.

Напомним, 4 августа в Институте изучения войны сообщили, что российские источники заявляют о захвате КПП «Гоптовка» на севере Харьковской области. Однако аналитики не смогли найти этому подтверждения. На информацию отреагировал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Он подтвердил, что россияне действительно штурмовали «Гоптовку» на севере Харьковщины. Однако бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады ликвидировали более 10 оккупантов, а десятки других сбежали обратно в РФ. Он подчеркнул, что «Гоптовка» находится под полным контролем Сил обороны Украины.