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Заявления РФ о захвате «Гоптовки» на Харьковщине прокомментировали в ГПСУ 📹

Фронт 20:50   05.08.2025
Елена Нагорная
Заявления РФ о захвате «Гоптовки» на Харьковщине прокомментировали в ГПСУ 📹 Скриншот

В Харьковской области наиболее активные попытки ВС РФ продвинуться пограничники фиксируют на Волчанском направлении и вблизи села Строевка Купянского района, рассказал в эфире нацмарафона спикер ГПСУ Андрей Демченко, комментируя недавнее опровергнутое заявление россиян о захвате КПП «Гоптовка».

Демченко констатировал, что пограничники видят намерения противника расширить зону боевых действий, и это касается Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

«Где-то враг более активен, или же пытается осуществить какие-то действия, а затем выдавать, к примеру, за какую-то победу, хотя это не так. Если говорить о Харьковской области и выполнении задач военнослужащими ГПСУ, то наиболее активно видим попытки врага продвинуться, это, конечно, Волчанское направление, а также направление населенного пункта Строевка… Там также противник, видим, с определенными намерениями пытается осуществить штурмы наших позиций, в том числе с территории России. Волчанское направление также в последнее время достаточно активно, когда враг осуществляет свои штурмовые действия», — отметил Демченко.

«Будь то направление Волчанска, будь то направление пункта пропуска «Гоптовка», это, конечно, те действия, которые враг может совершать и в дальнейшем, но не достигнув какой-либо цели, включать свою информационную пропагандистскую машину, чтобы показывать какую-то победу, которой нет», — сказал спикер.

Бронированную технику для прорыва границы россияне не используют, добавил он.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Напомним, о захвате КПП «Гоптовка» на Харьковщине заявили российские блогеры. Американский Институт изучения войны (ISW) 4 августа прокомментировал, что не нашел этому подтверждения. Глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил: россияне действительно штурмовали КПП «Гоптовка», но получили отпор. Воины 58-й бригады ВСУ ликвидировали более десятка захватчиков, остальные отступили. «Гоптовка» остается под контролем СОУ.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2025 в 20:50;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области наиболее активные попытки ВС РФ продвинуться пограничники фиксируют на Волчанском направлении и вблизи села Строевка Купянского района.".