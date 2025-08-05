«Водії – живі люди»: до прикордоння Харківщини більше не курсує транспорт

Дістатись прикордоння Дергачівської громади Харківської області (Прудянки, Цупівки, Дубівки, Нової Козачої та інших прилеглих сіл) тепер можна тільки своїм ходом. Після скорочення маршруту електричок до станції Слатине, з 4 серпня перестали курсувати соціальні автобуси ГО «Проліска».

На прохання місцевих мешканців розв’язати проблему із транспортним сполученням відповів начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Він нагадав, що раніше через збільшення активності російських FPV-дронів безпекова ситуація у 10-кілометровій прикордонній смузі погіршилась. У зв’язку з цим 28 липня Укрзалізниця тимчасово обмежила рух приміських поїздів за маршрутом Харків – Нова Козача станцією Слатине. Також МВА отримала офіційний лист від ГО «Проліска», що через значні потреби в евакуації з Донецької та Дніпропетровської областей, де триває наступ росіян, та обмежене фінансування, організація змушена тимчасово призупинити курсування соціальних автобусів у населених пунктах Дергачівщини, починаючи з 4 серпня.

“Я закликаю кожного оцінити ситуацію з холодним розумом та здоровим глуздом. Водії автобусів, машиністи потягів та обслуговуючий персонал залізниці – це живі люди, які мають родини. Навряд чи їхні рідні та близькі бажають наражати їх на небезпеку у той час, коли окупанти безцеремонно б’ють дронами по цивільному транспорту. До того ж автобус, який ще до повномасштабної війни курсував за маршрутом Харків – Прудянка – Козача Лопань, був збитковим для перевізника, а зараз – тим паче. Жоден перевізник не погоджується витрачати більше, аніж заробляти, ще і ризикуючи життям власних працівників… Наразі Дергачівська міська рада шукає гуманітарні проєкти, які потенційно могли б замінити соціальні автобуси «Проліски». Поки що це все, що ми можемо зробити”, – поінформував Задоренко.

Водночас, запевнив він, ситуація не вплине на доставку гуманітарної допомоги у прикордонні населені пункти – люди продовжать отримувати продуктові та санітарно-гігієнічні набори.



Задоренко вкотре закликав мешканців прикордоння евакуюватися.

Нагадаємо, жодна людина не евакуювалася з прикордоння Дергачівської громади протягом липня. Там лишається близько 750 мешканців. Більшість із них живе у Козачій Лопані. Про атаки окупантів у бік Козачої Лопані та Кудіївки Генштаб ЗСУ інформував ще 26 липня. Після цього Укрзалізниця скоротила маршрут електричок у бік кордону, обмеживши його станцією Слатине.

Про захоплення КПП “Гоптівка” на кордоні заявили 4 липня російські джерела. ISW не знайшов цьому підтвердження. Голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив: росіяни справді штурмували КПП «Гоптівка», але отримали відсіч. Воїни 58-ї бригади ЗСУ ліквідували понад десяток загарбників, решта відступила. «Гоптівка» залишається під контролем СОУ.