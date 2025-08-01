Сотні людей живуть у прикордонні, жодна не евакуювалася в липні – Задоренко

Жодна людина не евакуювалася з прикордоння Дергачівської громади Харківської області протягом липня, повідомив голова міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

“Кількість мешканців там залишається стабільною вже понад пів року – 750-760 осіб, з яких переважна більшість живе у Козачій Лопані. Попри значну небезпеку і відповідну профілактичну роботу, яку здійснюють старости, поліція, волонтери, люди все одно не бажають виїжджати”, – розповів Задоренко.

При цьому, за його даними, цивільні, які живуть у прикордонні, в липні продовжували потерпати від російських FPV-дронів. 28 липня внаслідок однієї з таких атак неподалік Великих Проходів загинув 75-річний чоловік, а його 51-річний син зазнав численних поранень. Окрім FPV військові РФ гатять по населених пунктах з РСЗВ та ствольної артилерії, застосовують «молнии» та «шахеди». Водночас у липні зафіксоване суттєве зниження кількості авіабомбардувань по громаді.



Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали щонайменше 20 приватних будинків у Безруках, Слатиному, Руській Лозовій, Великих і Малих Проходах, Козачій Лопані та в інших населених пунктах.