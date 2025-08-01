Сотни человек живут в приграничье, ни один не эвакуировался в июле — Задоренко

Ни один человек не эвакуировался из приграничья Дергачевской громады Харьковской области в течение июля, сообщил глава городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«Количество жителей там остается стабильным уже более полугода – 750-760 человек, из которых подавляющее большинство живет в Казачьей Лопани. Несмотря на значительную опасность и соответствующую профилактическую работу, которую осуществляют старосты, полиция, волонтеры, люди все равно не хотят выезжать», — рассказал Задоренко.

По его данным, гражданские, проживающие в приграничной зоне, в июле продолжали страдать от российских FPV-дронов. 28 июля в результате одной из таких атак недалеко от Великих Проходов погиб 75-летний мужчина, а его 51-летний сын получил многочисленные ранения. Военные РФ также обстреливают населенные пункты из РСЗО и ствольной артиллерии, применяют «Молнии» и «Шахеды». В то же время в июле зафиксировано существенное снижение количества авиабомбардировок.

В результате обстрелов повреждения получили не менее 20 частных домов в Безруках, Слатино, Русской Лозовой, Великих и Малых Проходах, Казачьей Лопани и других населенных пунктах.