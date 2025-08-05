БпЛА «Молния» ударил по АЗС в Харькове, пострадала женщина — Терехов
Иллюстративное фото. Источник: reibert.info
БпЛА «Молния» нанес удар по Киевскому району Харькова.
Дополнено в 22:13. Попадание БпЛА зафиксировали в 21:35.
Дополнено в 22:03. В результате попадания БпЛА в АЗС в Киевском районе пострадала 20-летняя женщина, она госпитализирована.
21:49. Воздушная тревога в связи с угрозой БпЛА «Молния» была объявлена в Харькове в 21:22. Спустя несколько минут горожане слышали взрыв.
«Удар по АЗС. Есть предварительная информация о пострадавших. Выясняем детали», — написал городской голова Игорь Терехов.
Вскоре он уточнил, что известно об одной пострадавшей женщине.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: АЗС, атака БпЛА, Игорь Терехов, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 5 августа 2025 в 22:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "БпЛА «Молния» нанес удар по Киевскому району Харькова, сообщает мэр Игорь Терехов.".