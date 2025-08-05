БпЛА «Молния» ударил по АЗС в Харькове, пострадала женщина — Терехов

БпЛА «Молния» нанес удар по Киевскому району Харькова.

Дополнено в 22:13. Попадание БпЛА зафиксировали в 21:35.

Дополнено в 22:03. В результате попадания БпЛА в АЗС в Киевском районе пострадала 20-летняя женщина, она госпитализирована.

21:49. Воздушная тревога в связи с угрозой БпЛА «Молния» была объявлена в Харькове в 21:22. Спустя несколько минут горожане слышали взрыв.

«Удар по АЗС. Есть предварительная информация о пострадавших. Выясняем детали», — написал городской голова Игорь Терехов.

Вскоре он уточнил, что известно об одной пострадавшей женщине.