Live
  • Вт 05.08.2025
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.79
  • EUR 48.35

БпЛА «Молния» ударил по АЗС в Харькове, пострадала женщина — Терехов

Происшествия 22:13   05.08.2025
Елена Нагорная
БпЛА «Молния» ударил по АЗС в Харькове, пострадала женщина — Терехов Иллюстративное фото. Источник: reibert.info

БпЛА «Молния» нанес удар по Киевскому району Харькова.

Дополнено в 22:13. Попадание БпЛА зафиксировали в 21:35.

Дополнено в 22:03. В результате попадания БпЛА в АЗС в Киевском районе пострадала 20-летняя женщина, она госпитализирована.

21:49. Воздушная тревога в связи с угрозой БпЛА «Молния» была объявлена в Харькове в 21:22. Спустя несколько минут горожане слышали взрыв.

«Удар по АЗС. Есть предварительная информация о пострадавших. Выясняем детали», — написал городской голова Игорь Терехов.

Вскоре он уточнил, что известно об одной пострадавшей женщине.

Читайте также: Заявления РФ о захвате «Гоптовки» на Харьковщине прокомментировали в ГПСУ 

Автор: Елена Нагорная
Популярно
БпЛА «Молния» ударил по АЗС в Харькове, пострадала женщина — Терехов
БпЛА «Молния» ударил по АЗС в Харькове, пострадала женщина — Терехов
05.08.2025, 22:13
Новости Харькова — главное 5 августа: удар по Лозовой, атака «Молнии»
Новости Харькова — главное 5 августа: удар по Лозовой, атака «Молнии»
05.08.2025, 22:06
Заявления РФ о захвате «Гоптовки» на Харьковщине прокомментировали в ГПСУ 📹
Заявления РФ о захвате «Гоптовки» на Харьковщине прокомментировали в ГПСУ 📹
05.08.2025, 20:50
Зеленский провел Ставку после визита на Харьковщину: какие изменения планируют
Зеленский провел Ставку после визита на Харьковщину: какие изменения планируют
05.08.2025, 21:42
Удар по очереди за гуманитаркой на Харьковщине: смертей уже 7, умерла женщина
Удар по очереди за гуманитаркой на Харьковщине: смертей уже 7, умерла женщина
05.08.2025, 13:08
«Водители – живые люди»: в приграничье Харьковщины больше не ходит транспорт
«Водители – живые люди»: в приграничье Харьковщины больше не ходит транспорт
05.08.2025, 18:16

Новости по теме:

23:48
В Харькове — «прилет» «Молнии» в АЗС, начался пожар — Терехов
08:10
«Гром-Е1» ударил по трассе в Харькове: разрушена АЗС, поврежден гипермаркет
14:43
Пьяный мужчина поджег кассу на АЗС в Харькове – полиция поймала подозреваемого
19:17
Двое мародеров хотели сдать дорожный знак на металлолом в Харьковской области
17:31
Мужчину, отобравшего деньги у оператора АЗС, поймали в Харькове

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «БпЛА «Молния» ударил по АЗС в Харькове, пострадала женщина — Терехов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 августа 2025 в 22:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "БпЛА «Молния» нанес удар по Киевскому району Харькова, сообщает мэр Игорь Терехов.".