С начала августа зафиксировали уже больше сотни обстрелов Харьковщины — Токарь
С начала августа уже зафиксирован 101 обстрел Харьковской области, из них 65 были нанесены беспилотниками различных типов и модификаций, рассказал в эфире «Суспільного» начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь.
Дважды военные РФ применили управляемые авиабомбы и столько же — РСЗО, сообщил Токарь.
«Харьков на сегодняшний день и дальше находится в напряженном состоянии. Враг продолжает обстреливать различными видами вооружения как прифронтовые районы, так и областной центр. Только за минувшие сутки пять раз были подвергнуты ударам Богодуховский, Изюмский, Купянский, Харьковский и Чугуевский районы. Это, конечно, приближенные к Купянску и Волчанску села, окрестности Боровой и северные территории Харьковского и Богодуховского районов. Также областной центр вчера был дважды подвергнут вражеским ударам. Было попадание по автозаправочной станции, также было попадание по многоквартирному дому. Но, к счастью, что касается областного центра, обошлось без жертв», — рассказал он.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, полиция Харьковской области, Токарь;
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- • Дата публикации материала: 6 августа 2025 в 19:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала августа уже зафиксирован 101 обстрел Харьковской области, из них 65 были нанесены беспилотниками.".