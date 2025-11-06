Стріляв у ветерана ЗСУ в Харкові: суд виніс вирок чоловіку, він розкаявся

Вирок отримав 44-річний чоловік. Його визнали винним у нападі на 22-річного ветерана ЗСУ з протезом у Харкові ввечері 3 серпня.

У Харківській обласній прокуратурі нагадали, що напад стався біля будинку на вулиці 92-ї Бригади.

«Під час суперечки чоловік дістав пістолет, споряджений гумовими кулями, та вистрілив у свого опонента. Коли потерпілий упав, нападник почав бити його руками й ногами, намагався придушити. Жертвою нападу став 22-річний військовослужбовець, який під час бойових дій втратив ногу та користується протезом», – розповіли правоохоронці.

Того ж дня фігуранта затримали. У прокуратурі зазначили, що у суді він щиро розкаявся та попросив вибачення у ветерана ЗСУ. Потерпілий за власним бажанням відмовився від подання цивільного позову, повідомивши, що матеріальні та моральні збитки йому відшкодовано.

«Суд узяв до уваги вказані обставини та визнав їх такими, що пом’якшують покарання. Обставин, що обтяжують покарання, у ході досудового розслідування не встановлено», – додали в прокуратурі.

Чоловіку призначили 4 роки та 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Петро Токар повідомляв, що 44-річний чоловік, який напав на ветерана ЗСУ, був порушником мобілізаційного законодавства та носив травматичну зброю незаконно.