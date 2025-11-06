Стріляв у ветерана ЗСУ в Харкові: суд виніс вирок чоловіку, він розкаявся
Вирок отримав 44-річний чоловік. Його визнали винним у нападі на 22-річного ветерана ЗСУ з протезом у Харкові ввечері 3 серпня.
У Харківській обласній прокуратурі нагадали, що напад стався біля будинку на вулиці 92-ї Бригади.
«Під час суперечки чоловік дістав пістолет, споряджений гумовими кулями, та вистрілив у свого опонента. Коли потерпілий упав, нападник почав бити його руками й ногами, намагався придушити. Жертвою нападу став 22-річний військовослужбовець, який під час бойових дій втратив ногу та користується протезом», – розповіли правоохоронці.
Того ж дня фігуранта затримали. У прокуратурі зазначили, що у суді він щиро розкаявся та попросив вибачення у ветерана ЗСУ. Потерпілий за власним бажанням відмовився від подання цивільного позову, повідомивши, що матеріальні та моральні збитки йому відшкодовано.
«Суд узяв до уваги вказані обставини та визнав їх такими, що пом’якшують покарання. Обставин, що обтяжують покарання, у ході досудового розслідування не встановлено», – додали в прокуратурі.
Чоловіку призначили 4 роки та 6 місяців позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Петро Токар повідомляв, що 44-річний чоловік, який напав на ветерана ЗСУ, був порушником мобілізаційного законодавства та носив травматичну зброю незаконно.
Читайте також: Землю біля Журавлівського гідропарку хочуть забрати у ТОВ через суд: чому
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ветеран, напад, новини Харкова, стрелял, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Стріляв у ветерана ЗСУ в Харкові: суд виніс вирок чоловіку, він розкаявся», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2025 в 15:25;