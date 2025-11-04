Около 450 тыс. грн получит бюджет Харькова после суда над арендаторами
В суде удалось взыскать с ООО задолженность – почти 450 тыс. грн – за аренду земельного участка, сообщает Харьковская областная прокуратура.
На территории Индустриального района города находятся нежилые здания, право собственности на которые с 2019 года зарегистрировало общество с ограниченной ответственностью.
Несмотря на это, земельный участок под указанными объектами недвижимости не был оформлен. Так что предприятие пользовалось участком без заключенного договора аренды и без уплаты арендной платы.
За период с 1 января 2020 по 14 апреля 2021 ООО не уплатило за пользование землей на сумму около 450 тысяч гривен. Из-за этого Харьковский горсовет недополучил средства, а интересам громады нанесли ущерб.
Прокуратуры обратились в суд с иском о взыскании средств. На процессе ответчик полностью признал исковые требования, так что Хозяйственный суд Харьковской области от 22 октября 2025 года удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме.
Суд предоставил рассрочку на уплату задолженности сроком 10 месяцев.
Читайте также: Как харьковчанам уберечься от FPV-дронов: совет от Синегубова
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: суд, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Около 450 тыс. грн получит бюджет Харькова после суда над арендаторами», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 4 ноября 2025 в 19:16;