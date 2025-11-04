Около 450 тыс. грн получит бюджет Харькова после суда над арендаторами

В суде удалось взыскать с ООО задолженность – почти 450 тыс. грн – за аренду земельного участка, сообщает Харьковская областная прокуратура.

На территории Индустриального района города находятся нежилые здания, право собственности на которые с 2019 года зарегистрировало общество с ограниченной ответственностью.

Несмотря на это, земельный участок под указанными объектами недвижимости не был оформлен. Так что предприятие пользовалось участком без заключенного договора аренды и без уплаты арендной платы.

За период с 1 января 2020 по 14 апреля 2021 ООО не уплатило за пользование землей на сумму около 450 тысяч гривен. Из-за этого Харьковский горсовет недополучил средства, а интересам громады нанесли ущерб.

Прокуратуры обратились в суд с иском о взыскании средств. На процессе ответчик полностью признал исковые требования, так что Хозяйственный суд Харьковской области от 22 октября 2025 года удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме.

Суд предоставил рассрочку на уплату задолженности сроком 10 месяцев.