Купил себе, но поделился с другими: признание и приговор наркомана-рецидивиста

Приговор получил 33-летний осужденный, который отбывал наказание в исправительном центре на Харьковщине из-за незаконного обращения психотропных веществ. Ему оставалось три дня до выхода на свободу, когда правоохранители вновь нашли у мужчины наркотики.

Это случилось в ноябре 2025 года – как оказалось, мужчина приобрел вещество PVP, сам употреблял его и продавал другим заключенным.

«На судебном заседании обвиняемый полностью признал вину и искренне раскаялся. Подтвердил, что часть приобретенного вещества он хранил для собственного потребления, а остальное решил продать», – пишут в Харьковской облпрокуратуре.

В результате суд признал его виновным и отправил за решетку на шесть лет.