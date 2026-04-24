Live

Купил себе, но поделился с другими: признание и приговор наркомана-рецидивиста

Происшествия 11:40   24.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Приговор получил 33-летний осужденный, который отбывал наказание в исправительном центре на Харьковщине из-за незаконного обращения психотропных веществ. Ему оставалось три дня до выхода на свободу, когда правоохранители вновь нашли у мужчины наркотики. 

Это случилось в ноябре 2025 года – как оказалось, мужчина приобрел вещество PVP, сам употреблял его и продавал другим заключенным.

«На судебном заседании обвиняемый полностью признал вину и искренне раскаялся. Подтвердил, что часть приобретенного вещества он хранил для собственного потребления, а остальное решил продать», – пишут в Харьковской облпрокуратуре.

В результате суд признал его виновным и отправил за решетку на шесть лет.

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Купил себе, но поделился с другими: признание и приговор наркомана-рецидивиста», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2026 в 11:40;

