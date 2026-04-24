Купив собі, але поділився з іншими: визнання та вирок наркомана-рецидивіста

Події 11:40   24.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вирок отримав 33-річний засуджений, який відбував покарання у виправному центрі Харківщини за незаконний обіг психотропних речовин. Йому залишалося три дні до виходу на волю, коли правоохоронці знову знайшли у чоловіка наркотики. 

Це сталося у листопаді 2025 року – як виявилося, чоловік придбав речовину PVP, сам вживав її та продавав іншим ув’язненим.

“У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав вину та щиро розкаявся. Підтвердив, що частину придбаної речовини він зберігав для власного споживання, а решту вирішив продати”, – пишуть у Харківській облпрокуратурі.

В результаті суд визнав його винним і відправив за ґрати на шість років.

Якщо вам цікава новина: «Купив собі, але поділився з іншими: визнання та вирок наркомана-рецидивіста», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вирок отримав 33-річний засуджений, який відбував покарання у виправному центрі Харківщини за незаконний обіг психотропних речовин.".