Купив собі, але поділився з іншими: визнання та вирок наркомана-рецидивіста

Вирок отримав 33-річний засуджений, який відбував покарання у виправному центрі Харківщини за незаконний обіг психотропних речовин. Йому залишалося три дні до виходу на волю, коли правоохоронці знову знайшли у чоловіка наркотики.

Це сталося у листопаді 2025 року – як виявилося, чоловік придбав речовину PVP, сам вживав її та продавав іншим ув’язненим.

“У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав вину та щиро розкаявся. Підтвердив, що частину придбаної речовини він зберігав для власного споживання, а решту вирішив продати”, – пишуть у Харківській облпрокуратурі.

В результаті суд визнав його винним і відправив за ґрати на шість років.