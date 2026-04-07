На дев’ять років “сяде” наркокур’єр із Харкова – чим він торгував

Події 10:05   07.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
На дев’ять років “сяде” наркокур’єр із Харкова – чим він торгував

Харків’янин, який займався розповсюдженням наркотичної речовини PVP, вирушив до в’язниці на дев’ять років. Такий вирок ухвалив Салтівський районний суд, передають в облпрокуратурі.

Засуджений працював на інтернет-магазин, в якому продавали наркотики PVP, метамфетамін та канабіс. Речовини відправляли чоловікові поштою, після отримання він фасував товари та зберігав у себе.

Протягом лютого 2024 року чоловік залишав по місту «закладки» і надсилав фото визначених місць інтернет-магазину для отримання грошової винагороди. Правоохоронці вилучили у наркокур’єра понад 110 грамів PVP”, – зазначили у прокуратурі.

На суді провину харків’янина повністю встановили та засудили до дев’яти років в’язниці.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2026 в 10:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янин, який займався розповсюдженням наркотичної речовини PVP, вирушив до в’язниці на дев’ять років. Такий вирок ухвалив Салтівський районний суд".