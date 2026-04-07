На дев’ять років “сяде” наркокур’єр із Харкова – чим він торгував

Харків’янин, який займався розповсюдженням наркотичної речовини PVP, вирушив до в’язниці на дев’ять років. Такий вирок ухвалив Салтівський районний суд, передають в облпрокуратурі.

Засуджений працював на інтернет-магазин, в якому продавали наркотики PVP, метамфетамін та канабіс. Речовини відправляли чоловікові поштою, після отримання він фасував товари та зберігав у себе.

“Протягом лютого 2024 року чоловік залишав по місту «закладки» і надсилав фото визначених місць інтернет-магазину для отримання грошової винагороди. Правоохоронці вилучили у наркокур’єра понад 110 грамів PVP”, – зазначили у прокуратурі.

На суді провину харків’янина повністю встановили та засудили до дев’яти років в’язниці.