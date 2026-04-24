Харьковский приют полностью восстановили после вражеского удара (фото)

Общество 12:34   24.04.2026
Виктория Яковенко
Здание КП «Центр обращения с животными», которое пострадало в результате вражеского удара 5 марта, полностью восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

«Тогда в результате взрыва в приюте были повреждены окна. Специалисты заменили 14 оконных блоков. Центр продолжает работу в штатном режиме и ждет посетителей», — отметили в мэрии.

восстановление приюта в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
Напомним, о разрушениях из-за «прилета» заявляло руководство КП «Центр обращения с животными». На территории городского приюта находилось около 500 спасенных и эвакуированных кошек и собак. По данным предприятия, «прилет» был ночью 5 марта. Наибольшие повреждения получил «Дом кошек». Также разрушения были в «Доме собак». Самих жителей приюта обследовали ветеринары: все живы, но испытали сильный стресс.

Читайте также: Террор региона продолжается: три удара БпЛА в Балаклее, есть погибшая (фото)

Популярно
Какие дороги на Харьковщине должны восстановить уже до 1 июня
Какие дороги на Харьковщине должны восстановить уже до 1 июня
23.04.2026, 21:00
Полторы тысячи домов в Харькове останутся без света в субботу — адреса
Полторы тысячи домов в Харькове останутся без света в субботу — адреса
23.04.2026, 17:29
35-сантиметровый клубок волос достали медики из желудка девочки
35-сантиметровый клубок волос достали медики из желудка девочки
24.04.2026, 09:41
Новости Харькова — главное 24 апреля: «прилеты» в области, разрушения
Новости Харькова — главное 24 апреля: «прилеты» в области, разрушения
24.04.2026, 11:44
Апрель вновь удивляет – в Харькове и области опять идет снег (фото/видео)
Апрель вновь удивляет – в Харькове и области опять идет снег (фото/видео)
24.04.2026, 09:05
Харьковский приют полностью восстановили после вражеского удара (фото)
Харьковский приют полностью восстановили после вражеского удара (фото)
24.04.2026, 12:34

Новости по теме:

11.10.2025
На Харьковщине восстановили два важных моста, разрушенных с начала войны 📷
20.06.2025
В Балаклее открывают мост после восстановления, но есть ограничения
20.11.2024
На Харьковщине восстановили мост, который подорвали россияне (фото)
25.04.2024
Без света более 2 лет: в разбитое село на Харьковщине вернули электричество
12.02.2024
Без света было 10 тысяч потребителей: на Харьковщине восстановили ЛЭП


