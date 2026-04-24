Харьковский приют полностью восстановили после вражеского удара (фото)

Здание КП «Центр обращения с животными», которое пострадало в результате вражеского удара 5 марта, полностью восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

«Тогда в результате взрыва в приюте были повреждены окна. Специалисты заменили 14 оконных блоков. Центр продолжает работу в штатном режиме и ждет посетителей», — отметили в мэрии.

Напомним, о разрушениях из-за «прилета» заявляло руководство КП «Центр обращения с животными». На территории городского приюта находилось около 500 спасенных и эвакуированных кошек и собак. По данным предприятия, «прилет» был ночью 5 марта. Наибольшие повреждения получил «Дом кошек». Также разрушения были в «Доме собак». Самих жителей приюта обследовали ветеринары: все живы, но испытали сильный стресс.