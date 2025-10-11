Live
  • Сб 11.10.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.51
  • EUR 48.21

На Харьковщине восстановили два важных моста, разрушенных с начала войны 📷

Общество 13:39   11.10.2025
Виктория Яковенко
На Харьковщине восстановили два важных моста, разрушенных с начала войны 📷 Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Дорожники возобновили движение двумя мостами на Харьковщине, которые были разрушены в результате полномасштабного вторжения РФ. Отмечается, что эти объекты имеют стратегическое значение – обеспечивают соединение между населенными пунктами, а также стабильное функционирование логистических и гуманитарных маршрутов: как военных, так и гражданских.

«На месте разрушенных мостов были построены временные переправы, что позволяло поддерживать транспортное сообщение. Сейчас же благодаря проведенным ремонтно-восстановительным работам сооружения снова полностью пригодны для безопасного движения транспорта», — сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Дорожники добавили, что оба моста построены еще в 1950-х годах. В 1990 году их реконструировали, один из них расширили.

Сейчас эти объекты отвечают современным стандартам надежности.

«В ходе работ заменены опоры, устроены новые пролетные строения, гидроизоляция, проезжая часть и установлены современные барьерные ограждения. Длина одного моста составляет 33,7 метра, ширина – 11,6 метра. Здесь установлена ​​новая система освещения и видеонаблюдения. Другой мост длиной 24,5 метра и шириной 11,6 метра имеет пешеходные тротуары с обеих сторон», — информируют дорожники.

мосты восстановили на Харьковщине
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Читайте также: На Харьковщине отстроили мост, разрушенный из-за вторжения РФ (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Когда в Харькове и области включат отопление. Известна ориентировочная дата
Когда в Харькове и области включат отопление. Известна ориентировочная дата
10.10.2025, 13:24
В небе над Харьковом – вражеские БпЛА: Синегубов обратился к жителям
В небе над Харьковом – вражеские БпЛА: Синегубов обратился к жителям
11.10.2025, 13:45
Новости Харькова — главное за 11 октября: атака на Чугуев, все со светом
Новости Харькова — главное за 11 октября: атака на Чугуев, все со светом
11.10.2025, 14:35
«Очень важно»: какой фонд предлагает создать мэр Харькова Терехов (видео)
«Очень важно»: какой фонд предлагает создать мэр Харькова Терехов (видео)
11.10.2025, 11:01
Армия РФ атаковала Чугуев: бушевал пожар, отключали свет, пострадавший
Армия РФ атаковала Чугуев: бушевал пожар, отключали свет, пострадавший
11.10.2025, 06:32
На Харьковщине восстановили два важных моста, разрушенных с начала войны 📷
На Харьковщине восстановили два важных моста, разрушенных с начала войны 📷
11.10.2025, 13:39

Новости по теме:

20.06.2025
В Балаклее открывают мост после восстановления, но есть ограничения
20.11.2024
На Харьковщине восстановили мост, который подорвали россияне (фото)
25.04.2024
Без света более 2 лет: в разбитое село на Харьковщине вернули электричество
12.02.2024
Без света было 10 тысяч потребителей: на Харьковщине восстановили ЛЭП
13.12.2023
Россияне обстрелом перебили сети: газ вернули в 950 домов на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На Харьковщине восстановили два важных моста, разрушенных с начала войны 📷», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 11 октября 2025 в 13:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дорожники возобновили движение двумя мостами на Харьковщине, которые были разрушены в результате полномасштабного вторжения РФ.".