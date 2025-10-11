На Харьковщине восстановили два важных моста, разрушенных с начала войны 📷
Дорожники возобновили движение двумя мостами на Харьковщине, которые были разрушены в результате полномасштабного вторжения РФ. Отмечается, что эти объекты имеют стратегическое значение – обеспечивают соединение между населенными пунктами, а также стабильное функционирование логистических и гуманитарных маршрутов: как военных, так и гражданских.
«На месте разрушенных мостов были построены временные переправы, что позволяло поддерживать транспортное сообщение. Сейчас же благодаря проведенным ремонтно-восстановительным работам сооружения снова полностью пригодны для безопасного движения транспорта», — сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
Дорожники добавили, что оба моста построены еще в 1950-х годах. В 1990 году их реконструировали, один из них расширили.
Сейчас эти объекты отвечают современным стандартам надежности.
«В ходе работ заменены опоры, устроены новые пролетные строения, гидроизоляция, проезжая часть и установлены современные барьерные ограждения. Длина одного моста составляет 33,7 метра, ширина – 11,6 метра. Здесь установлена новая система освещения и видеонаблюдения. Другой мост длиной 24,5 метра и шириной 11,6 метра имеет пешеходные тротуары с обеих сторон», — информируют дорожники.
