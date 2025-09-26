На Харьковщине отстроили мост, разрушенный из-за вторжения РФ (фото)
Капитальный ремонт моста, пострадавшего из-за полномасштабного вторжения РФ, завершили.
В Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области напомнили, что здесь строили временную переправу, ведь эта дорога является одним из ключевых логистических маршрутов, которым обеспечивается сообщение между громадами, а также гуманитарная и военная логистика.
Мост фактически построили заново: установили новые опоры и балки, устроили новую монолитную плиту, обустроили современное освещение и систему видеонаблюдения, а также смонтировали барьерное и перильное ограждение.
«По сравнению со старым сооружением, которое было построено еще в 1961 году, новый мост стал больше и удобнее: рассчитан под современные нагрузки. Его ширина составляет 11,6 м, длина – 48,88 м, высота – 2,5 м», — отметили дорожники.
Они уточнили, что это уже восьмое восстановленное мостовое сооружение в регионе. Еще 10 мостов открыли в прошлом году.
Напомним, 21 июня возобновили движение транспорта через восстановленный мост в Балаклее в микрорайон Лагеря, сообщали в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, мост, ремонт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Харьковщине отстроили мост, разрушенный из-за вторжения РФ (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 сентября 2025 в 16:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Капитальный ремонт моста, пострадавшего из-за полномасштабного вторжения РФ, завершили.".