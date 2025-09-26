На Харьковщине отстроили мост, разрушенный из-за вторжения РФ (фото)

Капитальный ремонт моста, пострадавшего из-за полномасштабного вторжения РФ, завершили.

В Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области напомнили, что здесь строили временную переправу, ведь эта дорога является одним из ключевых логистических маршрутов, которым обеспечивается сообщение между громадами, а также гуманитарная и военная логистика.

Мост фактически построили заново: установили новые опоры и балки, устроили новую монолитную плиту, обустроили современное освещение и систему видеонаблюдения, а также смонтировали барьерное и перильное ограждение.

«По сравнению со старым сооружением, которое было построено еще в 1961 году, новый мост стал больше и удобнее: рассчитан под современные нагрузки. Его ширина составляет 11,6 м, длина – 48,88 м, высота – 2,5 м», — отметили дорожники.

Они уточнили, что это уже восьмое восстановленное мостовое сооружение в регионе. Еще 10 мостов открыли в прошлом году.

Напомним, 21 июня возобновили движение транспорта через восстановленный мост в Балаклее в микрорайон Лагеря, сообщали в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.