На Харківщині відбудували міст, зруйнований через вторгнення РФ (фото)

Суспільство 16:14   26.09.2025
Вікторія Яковенко
На Харківщині відбудували міст, зруйнований через вторгнення РФ (фото) Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Капітальний ремонт мосту, який постраждав через повномасштабне вторгнення РФ, завершили.

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області нагадали, що тут зводили тимчасову переправу, адже ця дорога є одним із ключових логістичних маршрутів, яким забезпечується сполучення між громадами, а також гуманітарна і військова логістика.

Міст фактично звели заново: встановили нові опори та балки, влаштували нову монолітну плиту, облаштували сучасне освітлення і систему відеонагляду, а також змонтували бар’єрне та перильне огородження.

«Порівняно зі старою спорудою, яка була зведена ще у 1961 році, новий міст став більшим і зручнішим: розрахованим під сучасні навантаження. Його ширина становить 11,6 м, довжина – 48,88 м, висота – 2,5 м», – зазначили дорожники.

Вони уточнили, що це вже восьма відновлена мостова споруда у регіоні. Ще 10 мостів відкрили торік.

мост отстроили на Харьковщине
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області
мост отстроили на Харьковщине
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області
мост отстроили на Харьковщине
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Нагадаємо, 21 червня відновили рух транспорту через відновлений міст у Балаклії до мікрорайону Лагері, повідомляли у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Автор: Вікторія Яковенко
