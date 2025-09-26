На Харківщині відбудували міст, зруйнований через вторгнення РФ (фото)
Капітальний ремонт мосту, який постраждав через повномасштабне вторгнення РФ, завершили.
У Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області нагадали, що тут зводили тимчасову переправу, адже ця дорога є одним із ключових логістичних маршрутів, яким забезпечується сполучення між громадами, а також гуманітарна і військова логістика.
Міст фактично звели заново: встановили нові опори та балки, влаштували нову монолітну плиту, облаштували сучасне освітлення і систему відеонагляду, а також змонтували бар’єрне та перильне огородження.
«Порівняно зі старою спорудою, яка була зведена ще у 1961 році, новий міст став більшим і зручнішим: розрахованим під сучасні навантаження. Його ширина становить 11,6 м, довжина – 48,88 м, висота – 2,5 м», – зазначили дорожники.
Вони уточнили, що це вже восьма відновлена мостова споруда у регіоні. Ще 10 мостів відкрили торік.
Нагадаємо, 21 червня відновили рух транспорту через відновлений міст у Балаклії до мікрорайону Лагері, повідомляли у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відновлення, міст, ремонт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині відбудували міст, зруйнований через вторгнення РФ (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2025 в 16:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Капітальний ремонт мосту, який постраждав через повномасштабне вторгнення РФ, завершили.".