На Харківщині відновили два важливі мости, зруйновані з початку війни (фото)
Дорожники відновили рух двома мостами на Харківщині, які були зруйновані внаслідок повномасштабного вторгнення РФ. Зазначається, що ці об’єкти мають стратегічне значення – забезпечують сполучення між населеними пунктами, а також стабільне функціонування логістичних і гуманітарних маршрутів: як військових, так і цивільних.
«На місці зруйнованих мостів було зведено тимчасові переправи, що дозволяло підтримувати транспортне сполучення. Нині ж, завдяки проведеним ремонтно-відновлювальним роботам, споруди знову повністю придатні для безпечного руху транспорту», – повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.
Дорожники додали, що обидва мости збудовані ще в 1950-х роках. У 1990 їх реконструювали, один з них розширили.
Наразі ці об’єкти відповідають сучасним стандартам надійності.
«Під час робіт замінено опори, влаштовано нові прогонові будови, гідроізоляцію, проїзну частину та встановлено сучасні бар’єрні огородження. Довжина одного мосту становить 33,7 метра, ширина — 11,6 метра. Тут встановлено нову систему освітлення та відеонагляду. Інший міст завдовжки 24,5 метра та завширшки 11,6 метра, має пішохідні тротуари з обох боків», – інформують дорожники.
Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2025 в 13:39