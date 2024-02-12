Без світла було 10 тисяч споживачів: на Харківщині відновили ЛЕП

У Вовчанській громаді на Харківщині відновили електропостачання після обстрілів.

“Фахівці Харківського високовольтного району електричних мереж АТ “Харківобленерго” відремонтували повітряну лінію 110 кВ біля Вовчанська, яка була пошкоджена у неділю, 11 лютого, через ворожий обстріл. Внаслідок цього без світла залишилися понад 10 тисяч споживачів”, – поінформувала пресслужба обленерго.

За даними начальника Харківського високовольтного РЕМ Олександра Гануса, енергетики вже заживили всіх знеструмлених споживачів. Пошкоджену ділянку ЛЕП відремонтували.

“Наразі жителі Вовчанська та прилеглих населених пунктів – зі світлом”, – сказав Ганус.