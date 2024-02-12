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Без світла було 10 тисяч споживачів: на Харківщині відновили ЛЕП

Суспільство 11:42   12.02.2024
Оксана Горун
Без світла було 10 тисяч споживачів: на Харківщині відновили ЛЕП

У Вовчанській громаді на Харківщині відновили електропостачання після обстрілів.

“Фахівці Харківського високовольтного району електричних мереж АТ “Харківобленерго” відремонтували повітряну лінію 110 кВ біля Вовчанська, яка була пошкоджена у неділю, 11 лютого, через ворожий обстріл. Внаслідок цього без світла залишилися понад 10 тисяч споживачів”, поінформувала пресслужба обленерго.

За даними начальника Харківського високовольтного РЕМ Олександра Гануса, енергетики вже заживили всіх знеструмлених споживачів. Пошкоджену ділянку ЛЕП відремонтували.

“Наразі жителі Вовчанська та прилеглих населених пунктів – зі світлом”, – сказав Ганус.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2024 в 11:42;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Вовчанській громаді на Харківщині відновили електропостачання після обстрілів".