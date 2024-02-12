Без світла було 10 тисяч споживачів: на Харківщині відновили ЛЕП
У Вовчанській громаді на Харківщині відновили електропостачання після обстрілів.
“Фахівці Харківського високовольтного району електричних мереж АТ “Харківобленерго” відремонтували повітряну лінію 110 кВ біля Вовчанська, яка була пошкоджена у неділю, 11 лютого, через ворожий обстріл. Внаслідок цього без світла залишилися понад 10 тисяч споживачів”, – поінформувала пресслужба обленерго.
За даними начальника Харківського високовольтного РЕМ Олександра Гануса, енергетики вже заживили всіх знеструмлених споживачів. Пошкоджену ділянку ЛЕП відремонтували.
“Наразі жителі Вовчанська та прилеглих населених пунктів – зі світлом”, – сказав Ганус.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2024 в 11:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Вовчанській громаді на Харківщині відновили електропостачання після обстрілів".