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Росіяни вдарили по будівлі обленерго на Харківщині – Міненерго

Події 10:56   12.02.2024
Оксана Горун
Росіяни вдарили по будівлі обленерго на Харківщині – Міненерго

Внаслідок обстрілів у Куп’янську пошкоджено будівлю обленерго, є знеструмлення.

“Внаслідок обстрілів пошкоджено адмінбудівлю обленерго у Куп’янську, є знеструмлені споживачі у трьох населених пунктах”, – повідомила 12 лютого пресслужба Міністерства енергетики України.

Там зазначили, що зараз без електрики на Харківщині – 15,5 тисячі точок обліку.

“За вихідні дні відновлено електропостачання понад 10,6 тисячі абонентів”, – доповнили в Міненерго.

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Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що вночі по Харківщині вдарили ракетами С-300. Вони прилетіли до двох сіл і міста під Харковом. Фото руйнувань опублікувала Харківська обласна прокуратура.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2024 в 10:56;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів у Куп’янську пошкоджено будівлю обленерго, є знеструмлення".