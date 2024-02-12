Росіяни вдарили по будівлі обленерго на Харківщині – Міненерго

Внаслідок обстрілів у Куп’янську пошкоджено будівлю обленерго, є знеструмлення.

“Внаслідок обстрілів пошкоджено адмінбудівлю обленерго у Куп’янську, є знеструмлені споживачі у трьох населених пунктах”, – повідомила 12 лютого пресслужба Міністерства енергетики України.

Там зазначили, що зараз без електрики на Харківщині – 15,5 тисячі точок обліку.

“За вихідні дні відновлено електропостачання понад 10,6 тисячі абонентів”, – доповнили в Міненерго.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що вночі по Харківщині вдарили ракетами С-300. Вони прилетіли до двох сіл і міста під Харковом. Фото руйнувань опублікувала Харківська обласна прокуратура.