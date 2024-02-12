Росіяни вдарили по будівлі обленерго на Харківщині – Міненерго
Внаслідок обстрілів у Куп’янську пошкоджено будівлю обленерго, є знеструмлення.
“Внаслідок обстрілів пошкоджено адмінбудівлю обленерго у Куп’янську, є знеструмлені споживачі у трьох населених пунктах”, – повідомила 12 лютого пресслужба Міністерства енергетики України.
Там зазначили, що зараз без електрики на Харківщині – 15,5 тисячі точок обліку.
“За вихідні дні відновлено електропостачання понад 10,6 тисячі абонентів”, – доповнили в Міненерго.
Читайте також: Загинув на фронті співробітник “Харківських тепломереж”
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що вночі по Харківщині вдарили ракетами С-300. Вони прилетіли до двох сіл і міста під Харковом. Фото руйнувань опублікувала Харківська обласна прокуратура.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: куп'янск, Минэнерго, новини Харкова, облэнерго, обстріли;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Росіяни вдарили по будівлі обленерго на Харківщині – Міненерго»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2024 в 10:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів у Куп’янську пошкоджено будівлю обленерго, є знеструмлення".