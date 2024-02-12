Фото з Люботина після ракетного удару опублікувала прокуратура
Попередньо удару по місту Люботин у Харківській області завдали ракетами із ЗРК С-300, повідомила Харківська обласна прокуратура.
“За даними слідства, 11 лютого близько 23:00 збройні сили рф здійснили ракетні удари по цивільних обʼєктах у м. Люботин. Задокументовано влучання двох ворожих ракет. Пошкоджено навчально-виробничий комбінат, фітнес-клуб, житлові будинки та автомобіль“, – поінформувала пресслужба прокуратури.
За даними прокурорів, попередньо били ракетами із ЗРК С-300 з території Бєлгородської області РФ.
На місці слідчі фіксують черговий воєнний злочин та збирають речові докази.
Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові після оголошення повітряної тривоги о 23:01. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про пуски ворогом ракет. Те, що окупанти завдають ударів, — підтвердив і начальник ХОВА Олег Синєгубов. Вранці він повідомив, що ракети вдарили по Люботину, Липцях та селу Слобожанське.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Люботин, новини Харкова, прокуратура, ракетний удар;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2024 в 09:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередньо удару по місту Люботин у Харківській області завдали ракетами із ЗРК С-300, повідомила Харківська обласна прокуратура".