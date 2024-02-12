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Фото з Люботина після ракетного удару опублікувала прокуратура

Події 09:05   12.02.2024
Оксана Горун
Фото з Люботина після ракетного удару опублікувала прокуратура

Попередньо удару по місту Люботин у Харківській області завдали ракетами із ЗРК С-300, повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 11 лютого близько 23:00 збройні сили рф здійснили ракетні удари по цивільних обʼєктах у м. Люботин. Задокументовано влучання двох ворожих ракет. Пошкоджено навчально-виробничий комбінат, фітнес-клуб, житлові будинки та автомобіль“, – поінформувала пресслужба прокуратури.

Наслідки ракетного удару по Люботину 11 лютого 2024 7

За даними прокурорів, попередньо били ракетами із ЗРК С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Наслідки ракетного удару по Люботину 11 лютого 2024

На місці слідчі фіксують черговий воєнний злочин та збирають речові докази.

Наслідки ракетного удару по Люботину 11 лютого 2024 5

Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові після оголошення повітряної тривоги о 23:01. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про пуски ворогом ракет. Те, що окупанти завдають ударів, — підтвердив і начальник ХОВА Олег Синєгубов. Вранці він повідомив, що ракети вдарили по Люботину, Липцях та селу Слобожанське.

Наслідки ракетного удару по Люботину 11 лютого 2024 6

Наслідки ракетного удару по Люботину 11 лютого 2024 4

Наслідки ракетного удару по Люботину 11 лютого 2024 3

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2024 в 09:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередньо удару по місту Люботин у Харківській області завдали ракетами із ЗРК С-300, повідомила Харківська обласна прокуратура".