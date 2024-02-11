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У Харкові було чутно вибухи: Синєгубов закликає бути в укриттях

Події 23:08   11.02.2024
Олена Нагорна
У Харкові було чутно вибухи: Синєгубов закликає бути в укриттях

Декілька вибухів пролунало в Харкові після оголошення повітряної тривоги о 23:01.

Про пуски ворогом ракет повідомляє начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Те, що окупанти завдають ударів – підтверджує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Мер Ігор Терехов також пише про вибухи.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2024 в 23:08;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Декілька вибухів пролунало в Харкові після оголошення повітряної тривоги о 23:01".