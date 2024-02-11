У Харкові було чутно вибухи: Синєгубов закликає бути в укриттях
Декілька вибухів пролунало в Харкові після оголошення повітряної тривоги о 23:01.
Про пуски ворогом ракет повідомляє начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
Те, що окупанти завдають ударів – підтверджує начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Мер Ігор Терехов також пише про вибухи.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, Мельник, сінєгубов, терехов, тревога, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2024 в 23:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Декілька вибухів пролунало в Харкові після оголошення повітряної тривоги о 23:01".