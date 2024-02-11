Дві атаки РФ поблизу Табаївки та авіаудар біля Ізюма – Генштаб по Харківщині

Дві атаки відбили українські захисники біля села Табаївка Куп’янського району Харківської області – там ворог безуспішно намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також окупанти завдали авіаудару в районі Ізюма.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Синьківка, Петропавлівка та Берестове на Куп’янському напрямку, а також Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча та Гатище – на Слобожанському.