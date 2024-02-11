Дві атаки РФ поблизу Табаївки та авіаудар біля Ізюма – Генштаб по Харківщині
Дві атаки відбили українські захисники біля села Табаївка Куп’янського району Харківської області – там ворог безуспішно намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Також окупанти завдали авіаудару в районі Ізюма.
Під артилерійським та мінометним вогнем були Синьківка, Петропавлівка та Берестове на Куп’янському напрямку, а також Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча та Гатище – на Слобожанському.
Читайте також: Ворог не наступав під Куп’янськом на Харківщині, але бив з авіації – Генштаб
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Ізюм, авіаудар, атаки, генштаб, Купянский район, обстріли, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Дві атаки РФ поблизу Табаївки та авіаудар біля Ізюма – Генштаб по Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2024 в 19:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві атаки відбили українські захисники біля села Табаївка Куп’янського району Харківської області".