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Дві атаки РФ поблизу Табаївки та авіаудар біля Ізюма – Генштаб по Харківщині

Події 19:00   11.02.2024
Олена Нагорна
Дві атаки РФ поблизу Табаївки та авіаудар біля Ізюма – Генштаб по Харківщині

Дві атаки відбили українські захисники біля села Табаївка Куп’янського району Харківської області – там ворог безуспішно намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також окупанти завдали авіаудару в районі Ізюма.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Синьківка, Петропавлівка та Берестове на Куп’янському напрямку, а також Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча та Гатище – на Слобожанському.

Читайте також: Ворог не наступав під Куп’янськом на Харківщині, але бив з авіації – Генштаб

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2024 в 19:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві атаки відбили українські захисники біля села Табаївка Куп’янського району Харківської області".