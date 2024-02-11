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Две атаки РФ вблизи Табаевки и авиаудар возле Изюма — Генштаб по Харьковщине

Происшествия 19:00   11.02.2024
Елена Нагорная
Две атаки РФ вблизи Табаевки и авиаудар возле Изюма — Генштаб по Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Две атаки отбили украинские защитники возле села Табаевка Купянского района Харьковской области — там враг безуспешно пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также оккупанты нанесли авиаудар в районе Изюма.

Под артиллерийским и минометным огнем были Синьковка, Петропавловка и Берестовое на Купянском направлении, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья и Гатище — на Слобожанском.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 февраля 2024 в 19:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две атаки отбили украинские защитники возле села Табаевка Купянского района Харьковской области".