Две атаки РФ вблизи Табаевки и авиаудар возле Изюма — Генштаб по Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
Две атаки отбили украинские защитники возле села Табаевка Купянского района Харьковской области — там враг безуспешно пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Также оккупанты нанесли авиаудар в районе Изюма.
Под артиллерийским и минометным огнем были Синьковка, Петропавловка и Берестовое на Купянском направлении, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья и Гатище — на Слобожанском.
Читайте также: Враг не наступал под Купянском на Харьковщине, но бил из авиации — Генштаб
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, атаки, генштаб, Изюм, Купянский район, обстрелы, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Две атаки РФ вблизи Табаевки и авиаудар возле Изюма — Генштаб по Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 февраля 2024 в 19:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две атаки отбили украинские защитники возле села Табаевка Купянского района Харьковской области".