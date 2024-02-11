Две атаки РФ вблизи Табаевки и авиаудар возле Изюма — Генштаб по Харьковщине

Две атаки отбили украинские защитники возле села Табаевка Купянского района Харьковской области — там враг безуспешно пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также оккупанты нанесли авиаудар в районе Изюма.

Под артиллерийским и минометным огнем были Синьковка, Петропавловка и Берестовое на Купянском направлении, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья и Гатище — на Слобожанском.