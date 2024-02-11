Враг не наступал под Купянском на Харьковщине, но бил из авиации — Генштаб
На Купянском направлении сутки прошли без наступательных действий со стороны военных РФ, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
Авиаударам подверглись Варваровка и Ольховатка, также населенные пункты Харьковщины были под артиллерийским и минометным огнем.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, генштаб, купянск, купянское направление, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2024 в 07:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении сутки прошли без наступательных действий со стороны военных РФ".