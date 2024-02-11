Враг не наступал под Купянском на Харьковщине, но бил из авиации — Генштаб

На Купянском направлении сутки прошли без наступательных действий со стороны военных РФ, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Авиаударам подверглись Варваровка и Ольховатка, также населенные пункты Харьковщины были под артиллерийским и минометным огнем.