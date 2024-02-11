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Враг не наступал под Купянском на Харьковщине, но бил из авиации — Генштаб

Происшествия 07:35   11.02.2024
Елена Нагорная
Враг не наступал под Купянском на Харьковщине, но бил из авиации — Генштаб

На Купянском направлении сутки прошли без наступательных действий со стороны военных РФ, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Авиаударам подверглись Варваровка и Ольховатка, также населенные пункты Харьковщины были под артиллерийским и минометным огнем.

Читайте также: Сводка ГШ: атак на Харьковщине не было, враг бил из артиллерии и минометов

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 февраля 2024 в 07:35;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении сутки прошли без наступательных действий со стороны военных РФ".