Сводка ГШ: атак на Харьковщине не было, враг бил из артиллерии и минометов

На Купянском направлении враг не вел наступательных действий, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое.

На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись населенные пункты Казачья Лопань, Охримовка, Николаевка, Землянки, Ольховатка и Двуричанское.