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Сводка ГШ: атак на Харьковщине не было, враг бил из артиллерии и минометов

Общество 19:28   10.02.2024
Виктория Яковенко
Сводка ГШ: атак на Харьковщине не было, враг бил из артиллерии и минометов Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении враг не вел наступательных действий, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое.

На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись населенные пункты Казачья Лопань, Охримовка, Николаевка, Землянки, Ольховатка и Двуричанское.

Читайте также: Количество обстрелов на Купянском направлении уменьшилось — ВСУ

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 февраля 2024 в 19:28;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении враг не вел наступательных действий, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".