Сводка ГШ: атак на Харьковщине не было, враг бил из артиллерии и минометов
Фото: Генштаб ВСУ
На Купянском направлении враг не вел наступательных действий, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое.
На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись населенные пункты Казачья Лопань, Охримовка, Николаевка, Землянки, Ольховатка и Двуричанское.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ворог, враг, ВСУ, генштаб, зведення, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2024 в 19:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении враг не вел наступательных действий, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".