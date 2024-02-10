Количество обстрелов на Купянском направлении уменьшилось — ВСУ

На Купянском направлении несколько уменьшилось количество обстрелов позиций украинских защитников.

«Если раньше враг наносил на этом направлении по 800 обстрелов ежедневно, то на сегодня это 509 обстрелов. Вероятно, это связано с неблагоприятными погодными условиями, которые сейчас на Купянском направлении», — сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы ОСУВ «Хортица» Илья Евлаш.

Он также рассказал, что за прошедшие сутки враг восемь раз применял свою авиацию, также использовал восемь FPV-дронов. Произошло 24 боевых столкновения, в ходе которых украинские воины уничтожили и ранили 293 оккупанта и поразили или повредили 37 единиц военной техники. Среди которой – два танка, восемь БМП, одна МТ-ЛБ, одна «Акация», три пушки, восемь авто и 13 БпЛА.

«Враг продолжает перекидывать свои резервы на замену ранее утраченных, на этом направлении и пытается атаковать вблизи населенного пункта Синьковка. На Купянском направлении россияне держат около 42 тысяч служащих разных видов войск. Также около 500 танков, боевых бронированных машин, большое количество реактивных систем залпового огня и артиллерийских систем. Конечно, это большие мощности, они хранятся там уже в течение длительного времени. Хочу отметить по этим 42 тысячам, это не означает, что они все находятся на линии столкновения. Это включая все подразделения по обеспечению, обслуживанию, ремонтным подразделениям. Разная подготовка», — добавил Евлаш.

Он также прокомментировал информацию о перекидывании на приграничье Белгородской области подразделений «Росгвардии».

«В том числе это для отвлечения. Мы постоянно находимся в режиме боевой готовности и на границе с РФ. Конечно, все эти ДРГ пытаются заходить в тыл, в 5-километровую зону и вблизи границы с Россией эта зона не может считаться безопасной», — отметил Евлаш.

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