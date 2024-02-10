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Кількість обстрілів на Куп’янському напрямку зменшилась – ЗСУ

Суспільство 18:46   10.02.2024
Вікторія Яковенко
Кількість обстрілів на Куп’янському напрямку зменшилась – ЗСУ

Наразі на Куп’янському напрямку дещо зменшилась кількість обстрілів позицій українських захисників.

«Якщо раніше ворог наносив на цьому напрямку по 800 обстрілів щодня, то станом на сьогодні це 509 обстрілів. Ймовірно це пов’язано з несприятливими погодними умовами, які наразі на Куп’янському напрямку», – повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби ОСУВ «Хортиця» Ілля Євлаш.

Він також розповів, що минулої доби ворог вісім разів застосовував свою авіацію, також використовував вісім FPV-дронів. Відбулося 24 бойових зіткнення в ході яких українські воїни знищили та поранили 293 окупанти та вразили або пошкодили 37 одиниць військової техніки. Серед якої – два танки, вісім БМП, одна МТ-ЛБ, одна «Акацію», три гармати, вісім авто та 13 БпЛА.

«Ворог продовжує перекидати свої резерви на заміну раніше втрачених, на цьому напрямку та намагається атакувати поблизу населеного пункту Синьківка. На Куп’янському напрямку росіяни утримують близько 42 тисяч службовців різних видів військ. Крім того, також десь 500 танків, бойових броньованих машин, велику кількість реактивних систем залпового вогню та артилерійських систем. Звичайно, це великі потужності, вони зберігаються там вже протягом тривалого часу. Хочу зазначити щодо цих 42 тисяч, це не означає, що вони всі перебувають на лінії зіткнення. Це включаючи усі підрозділи забезпечення, обслуговування, ремонтні підрозділи. Різна підготовка», — додав Євлаш.

Він також прокоментував інформацію про перекидання на прикордоння Бєлгородської області підрозділів «Росгвардії»

«В тому числі це для відволікання. Ми постійно перебуваємо в режимі бойової готовності і на кордоні з РФ. Звичайно, що постійно ці ДРГ намагаються заходити в тил, в 5-кілометрову зону і поблизу кордону із Росією ця зона не може вважатися безпечною», – зазначив Євлаш.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2024 в 18:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі на Куп’янському напрямку дещо зменшилась кількість обстрілів позицій українських захисників.".