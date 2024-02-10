Генштаб ЗСУ повідомив про 11 атак росіян та авіаудари на Харківщині

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 ворожих атак поблизу сіл Синьківка та Іванівка на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Котлярівка, Піщане, Березники та Нестерне.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.