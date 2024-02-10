Live
  • Сб 10.02.2024
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 37.57
  • EUR 40.41

Генштаб ЗСУ повідомив про 11 атак росіян та авіаудари на Харківщині

Суспільство 07:22   10.02.2024
Вікторія Яковенко
Генштаб ЗСУ повідомив про 11 атак росіян та авіаудари на Харківщині Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 ворожих атак поблизу сіл Синьківка та Іванівка на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Котлярівка, Піщане, Березники та Нестерне.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Читайте також: Атака «шахедів» на Харків: серед жертв троє дітей – Синєгубов (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 10.02: удар “шахедів”, масштабна пожежа, загинули діти
Головні новини Харкова 10.02: удар “шахедів”, масштабна пожежа, загинули діти
10.02.2024, 07:36
Генштаб ЗСУ повідомив про 11 атак росіян та авіаудари на Харківщині
Генштаб ЗСУ повідомив про 11 атак росіян та авіаудари на Харківщині
10.02.2024, 07:22
Атака «шахедів» на Харків: серед жертв троє дітей – Синєгубов (фото)
Атака «шахедів» на Харків: серед жертв троє дітей – Синєгубов (фото)
10.02.2024, 07:00
Згоріли 14 домів, загинули 4 людини – Тимошко про атаку «шахедів» на Харків
Згоріли 14 домів, загинули 4 людини – Тимошко про атаку «шахедів» на Харків
10.02.2024, 06:47
Наслідки ударів «шахедів» по Харкову показали правоохоронці (відео)
Наслідки ударів «шахедів» по Харкову показали правоохоронці (відео)
10.02.2024, 06:30
Сьогодні 10 лютого: яке свято та день в історії
Сьогодні 10 лютого: яке свято та день в історії
10.02.2024, 06:00

Новини за темою:

23:15
Головні новини Харкова 17.01: обстріли та атаки РФ, борги за світло, аптека
22:58
Головні новини Харкова 11.01: чому не збивають С-300, “приліт” по готелю
23:31
Головні новини Харкова 10.01: підземна школа, фронт, новий ракетний удар
21:44
Росіяни вперше вдарили по Харкову гіперзвуковою ракетою Іскандер-М – Синєгубов
07:05
У Харківській області ЗСУ відбили 7 ворожих атак – Генштаб

Ви читали новину: «Генштаб ЗСУ повідомив про 11 атак росіян та авіаудари на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2024 в 07:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 ворожих атак поблизу сіл Синьківка та Іванівка на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.".