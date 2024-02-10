Генштаб ЗСУ повідомив про 11 атак росіян та авіаудари на Харківщині
Фото: Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 ворожих атак поблизу сіл Синьківка та Іванівка на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.
Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Котлярівка, Піщане, Березники та Нестерне.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авиаудары, атаки, генштаб, ЗСУ, Кпянское, направлення;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2024 в 07:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 ворожих атак поблизу сіл Синьківка та Іванівка на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.".