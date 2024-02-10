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Генштаб ВСУ сообщил об 11 атаках россиян и авиаударах на Харьковщине

Общество 07:22   10.02.2024
Виктория Яковенко
Генштаб ВСУ сообщил об 11 атаках россиян и авиаударах на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении украинские защитники отбили 11 вражеских атак вблизи сел Синьковка и Ивановка на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.

Противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка, Котляровка, Песчаное, Березники и Нестерное.

Под артиллерийским огнем оказались более 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 февраля 2024 в 07:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении украинские защитники отбили 11 вражеских атак вблизи сел Синьковка и Ивановка на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.".