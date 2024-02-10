Генштаб ВСУ сообщил об 11 атаках россиян и авиаударах на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
На Купянском направлении украинские защитники отбили 11 вражеских атак вблизи сел Синьковка и Ивановка на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.
Противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка, Котляровка, Песчаное, Березники и Нестерное.
Под артиллерийским огнем оказались более 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авиаудары, атаки, ВСУ, генштаб, Кпянское, направление;
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2024 в 07:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении украинские защитники отбили 11 вражеских атак вблизи сел Синьковка и Ивановка на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.".