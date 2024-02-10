Генштаб ВСУ сообщил об 11 атаках россиян и авиаударах на Харьковщине

На Купянском направлении украинские защитники отбили 11 вражеских атак вблизи сел Синьковка и Ивановка на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.

Противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка, Котляровка, Песчаное, Березники и Нестерное.

Под артиллерийским огнем оказались более 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.